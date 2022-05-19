Zonex Network İlk Tohum Yatırımını Aldı!

Dünyanın yanı sıra ülkemizde de gelişmekte olan yerli şirketlerimizin başarılı çıkışlarıyla birlikte gelen yatırım haberleri okurlarımızda bir umut ışığı olmaya devam ediyor. Yeni nesil sosyal medya reklamlarının yanı sıra mobil uygulamalar, PC & Mobil oyunlar üreten Zonex Network, 6 milyon TL tohum yatırım aldı.

Bahsi geçen yatırım ise çok uzaktan değil, yine yerli iş adamları Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’dan geldi. 345 Yayınları, Aytaç Medya, Arı Yayıncılık gibi önemli yerli şirketlerin sahibi Aytaç Ağdağ ve Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden olan Codex Bilişim AŞ’nin sahibi Anıl Oğuz, yeni yatırımlarını Zonex Network’e yaptı.

2021 yılının başlarında kurulan ve yeni nesil sosyal medya reklamlarının planlamasını yapan Zonex Network, daha sonra kurucu ortaklarından birisi olan Mertcan Çevik öncülüğünde Zonex Entertainment Studios adı altındaki yazılım ekibi ile birlikte mobil uygulama, PC ve mobil oyunlar üretmeye başladı. Merkezi İstanbul'da olan Zonex Studios şu anda Türkiye ve Yurt dışında olmak üzere bünyesinde toplam 32 üstün yetenekli yazılım kadrosu mevcuttur.

Eğlence uygulaması olan Fajee ve mobil oyun statüsündeki Slime Spy’ı piyasaya süren Zonex Entertainment Studios aynı zamanda Türk yapımı korku oyununun da müjdesini verdi. Yaklaşık 1 yıl önce çalışmalarına başlanan ‘’Reflection’’ adlı korku oyununun çıkış tarihi henüz net olmamakla birlikte yazın piyasaya sürüleceği iddaa ediliyor.

Şirketin melek yatırımcılarından Anıl Oğuz verdiği ropörtajda ‘’Türkiye’de hızla gelişen oyun ve yazılım sektörüne fiilen destek olmanın heyecanını yaşıyorum. Codex Yazılım AŞ olarak gençlerimizin oyun ve yazılım sektöründeki gelişimlerinin ve ortaya çıkardıkları başarılı işlerin sonuna kadar arkasında duracağız. Genç ve dinamik bir ekibin gelecekteki başarılarına ortak olmak gurur ve keyif verici’’ dedi. Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli sektörlerde yatırımlar yapan iş adamı Aytaç Ağdağ da “Çok kısa sürede çıkarılan ve birbirinden değerli projeleriyle hızlı çıkışını sürdüren Zonex ile birlikte hedeflerimize adım adım gideceğimize inanıyorum. Türkiye’de en hızlı gelişen sektörlerden olan oyun yazılım sektöründeki hedefimiz, ortaya çıkarılan bu önemli işlerin dünya çapında da ses getirmesine el ayak olmak’’ diyerek firmaya olan desteğini vurguladı.

Zonex’in yaz aylarında piyasaya sürmeyi düşündüğü “Reflection” adlı PC oyunu ise kısa süre içerisinde yurtdışı pazarlarında da yer edinmeyi hedefliyor.