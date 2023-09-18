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ZKSM Kültür ve Sanat Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı. 25 farklı sanat dalında eğitimlerin verileceği kurslara kayıt için son başvuru tarihi 8 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Eylül 2023 Pazartesi 20:08
ZKSM Kültür ve Sanat Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor
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 Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2023 – 2024 Kültür Sanat Sezonu’na 25 farklı branştan oluşan kurslarla giriyor. Bağlama, çömlek, diksiyon, ebru, fotoğraf, gitar, halk oyunları, hüsn-i hat, kalemişi, kaligrafi, keman, kemençe, minyatür, ney, Osmanlı Türkçesi, piyano, rölyef, şan, temel resim, tezhip, tiyatro, ud, yağlı boya, yan flüt ve yazarlık dallarında verilecek olan kursların tamamı Zeytinburnu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

8 Ekim 2023 tarihine kadar kayıtların devam edeceği kurslara, 15 yaş üzeri herkes Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nden ya da www.zeytinburnukultursanat.com adresinden çevrimiçi olarak başvurabiliyor.

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