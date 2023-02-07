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Zeytinburnulular Depremzedelere Yardıma Koştu

Zeytinburnu Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğünde deprem için yardım kampanyası başlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy depremin yaralarını hep birlikte sarma çağrısında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Şubat 2023 Salı 13:27
Zeytinburnulular Depremzedelere Yardıma Koştu
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Zeytinburnulu vatandaşlar imkânları doğrultusunda topladıkları yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması için Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Adile Mermerci Anadolu Lisesi binasına koştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tırı birlikte uğurladı.

Yardım malzemeleriyle dolan tırda 2 bin 100 adet battaniye, bin 500 çocuk kıyafeti, 5 bin yetişkin kıyafeti, 3 bin polar, 450 adet mont, çocuk bezi, ısıtıcı ve gönderime hazır acil ihtiyaç malzemeleri depremzedeler için yola çıktı.

Kaynak: istanbul T,imes Haber Ajansı (İTHA) 

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