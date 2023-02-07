Zeytinburnulular Depremzedelere Yardıma Koştu

Zeytinburnulu vatandaşlar imkânları doğrultusunda topladıkları yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması için Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Adile Mermerci Anadolu Lisesi binasına koştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tırı birlikte uğurladı.

Yardım malzemeleriyle dolan tırda 2 bin 100 adet battaniye, bin 500 çocuk kıyafeti, 5 bin yetişkin kıyafeti, 3 bin polar, 450 adet mont, çocuk bezi, ısıtıcı ve gönderime hazır acil ihtiyaç malzemeleri depremzedeler için yola çıktı.

Kaynak: istanbul T,imes Haber Ajansı (İTHA)