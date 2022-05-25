Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!

Zeytinburnu’nda ikâmet eden vatandaşlar belediyenin ata topraklarına düzenlediği ücretsiz kültür gezileri ile tarihe yolculuk yapıyor. Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 11’sini düzenlediği ziyaretlerle; 31 bin 284 vatandaş Osmanlı Otağı’nın kurulduğu ilk başkent olan Şehr-i Bilecik’i gezme fırsatı buldu.

23 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Zeytinburnu sakinleri; 6 asır hüküm süren, üç kıtaya yayılan, gittiği her yere hak adalet ve hoşgörü anlayışını beraberinde götüren Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve kurtuluşunun beşiği olarak adlandırılan Bilecik Söğüt’e yaptığı gezinin güzergâhı ise şöyle: Ertuğrul Gazi Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii, Hamidiye Camii, Ertuğrul Gazi Mescidi, Hamidiye İdadisi, Darul Eytam, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Müzesi, Dursun Fakih Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Orhan Gazi Camii, Yasayan Şehir Müzesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Osmaneli Tarihi Kilisesi.

Bilecik-Söğüt kültür gezileri 23 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Başvuru için: https://zeybim.zeytinburnu. bel.tr/canakkale_bilecik