Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Kaymakam Ünsal’ı Ziyaret Etti

SARIKAYA: PANDEMİDEN DOLAYI GEÇ GELEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ YAPTIK

Suat Sarıkaya yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: ”Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği olarak her zaman değerli hemşehrilerimizin yanındayız. Bir süre önce Ümraniye kaymakamı olarak atanan hemşehrimiz sayın Cengiz Ünsal’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi iletme arzumuz vardı. Fakat pandemi bir çok planımızı erteletmeyi mecbur kıldı. Geç de olsa sayın Kaymakamımız Cengiz Ünsal’ı yardımcım Hüseyin Çetiner ile beraber ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrimize başarılar dileriz şeklinde konuştu”

Kaynak: İstanbul Times Ajansı (İTHA)