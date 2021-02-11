banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
Fatih Erbakan: Uzay ve Havacılık Çalışmalarını Destekliyoruz Ancak…
Fatih Erbakan: Uzay ve Havacılık...
Ülke Adeta Bir Mağdur Cehennemine Dönüştü
Ülke Adeta Bir Mağdur Cehennemine...
İstanbul'da İlk İçme Suyu Barajı 1883’te Hizmete Alındı
İstanbul'da İlk İçme Suyu Barajı...

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Kaymakam Ünsal’ı Ziyaret Etti

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner hemşehrileri Ümraniye kaymakamı Cengiz Ünsal’ı ziyaret ederek yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2021 Perşembe 15:48
Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Kaymakam Ünsal’ı Ziyaret Etti
banner171

SARIKAYA: PANDEMİDEN DOLAYI GEÇ GELEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ YAPTIK

Suat Sarıkaya yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: ”Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği olarak her zaman değerli hemşehrilerimizin yanındayız. Bir süre önce Ümraniye kaymakamı olarak atanan hemşehrimiz sayın Cengiz Ünsal’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi iletme arzumuz vardı. Fakat pandemi bir çok planımızı erteletmeyi mecbur kıldı. Geç de olsa sayın Kaymakamımız Cengiz Ünsal’ı yardımcım Hüseyin Çetiner ile beraber ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik.  Hemşehrimize başarılar  dileriz şeklinde konuştu”

Kaynak: İstanbul Times Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2021 16:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
Kar Geliyor, İBB Hazır Bekliyor
Kar Geliyor, İBB Hazır Bekliyor
Fatih Erbakan: Uzay ve Havacılık Çalışmalarını Destekliyoruz Ancak…
Fatih Erbakan: Uzay ve Havacılık Çalışmalarını Destekliyoruz Ancak…
İBB, Kurbağalıdere'deki Kirliliği Temizledi
İBB, Kurbağalıdere'deki Kirliliği Temizledi
40 Bin Tablet Dağıtımını Başlatan İmamoğlu: “Zor Günleri Dayanışmayla Aşacağız”
40 Bin Tablet Dağıtımını Başlatan İmamoğlu: “Zor Günleri Dayanışmayla Aşacağız”

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169