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Zeytinburnu, Sürdürülebilir Gıda Ödülü Yarışması’nda Ödül Aldı

Zeytinburnu Belediyesi, sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen “Sustainable Food Awards 2022" yarışmasında ‘Nesilden Nesile Gıda Mirası Projesiyle’ ödüle layık görülen tek ilçe belediyesi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2023 Salı 16:18
Zeytinburnu, Sürdürülebilir Gıda Ödülü Yarışması’nda Ödül Aldı
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Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşmasına imkân sağlayan kurumları öne çıkararak geniş kitlelere ulaştırmak; iyi uygulamaları artırmak ve değişimi teşvik etmek amacıyla "Sürdürülebilir Gıda Ödülleri Sustainable Food Awards 2022" yarışması düzenledi.
Zeytinburnu Belediyesi yarışmaya ‘Gıda Atık Yönetimi’ kategorisinde; ‘Nesilden Nesile Gıda Mirası’ projesiyle katılım sağladı.
Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen ödül töreninde 6 kategoride 14 ödül dağıtıldı.
Zeytinburnu Belediyesi, organik atıklardan kompost ve solucan gübresi üretimi, üretilen gübrelerle sebze ve meyve yetiştirilmesinin sağlandığı ve tüm sürecin bir eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirildiği ‘Nesilden Nesile Gıda Mirası’ projesiyle ödüle lâyık görülen tek ilçe belediyesi oldu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)  

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