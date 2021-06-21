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Zeytinburnu'nu Yılanlar Bastı!

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde halkı korkutan devasa yılan polis, itfaiye, sağlık çalışanlar ve AKUT un bütün çabalarına rağmen yakalanamadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 07:29
Zeytinburnu'nu Yılanlar Bastı!
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YILANIN NEREDEN GELDİĞİ MERAK EDİLİYOR

Zeytinburnu YeniDoğan Mahallesinde halkı korkutan devasa yılan polis, itfaiye, sağlık çalışanlar ve AKUT un bütün çabalarına rağmen yakalanamadı. Mahahlle halkının polisi araması ile olay yerine anında gelen Zeytinburnu emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yılanı yakalayamayınca İstanbul itfaiyesinden yardım istediler.İtfaiye ekiplerinin YeniDoğan Mahallesi 48 sokaktaki bir apartmanın önünde yapılan kazı sonucu haberimizin fotoğrafında görülen yılanı henüz yakalayamadılar.

Yılanın bütün çalışmalara rağmen yakalanamamış olması mahalle halkını tedirgin etti.Yılanı yakalamaya çalışanların bu konuda uzman olmamasından dolayı uzun çabalar gösterilmiş olmasına rağmen yılanın yakalanmaması tedirginliği arttırıyor.

Detayları size aktaracağız...

Haber:Necat CAN

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