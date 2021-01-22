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Zeytinburnu Malatyalılar Derneği’nden Başkan Aydın’a Taziye Ziyareti

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcıları kısa bir süre önce Anne ve babasını Kovid 19’dan dolayı hakkın rahmetine uğurlayan Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret ederek taziye dileklerini ileterek dua etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 10:49
Zeytinburnu Malatyalılar Derneği’nden Başkan Aydın’a Taziye Ziyareti
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BAŞKAN AYDIN  MALATYALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kovid 19 tedbirleri kapsamında yapılan taziye ziyaretinde kurallara dikkat edildi. Başkan Aydın’ın annesi Meliha Aydın’in vefatından 6 gün sonra babası Mehmet Kahraman Aydın’da hakkın rahmetine kavuşmuştu. Başkan aydın ve ailesi babası ve annesini Giresun da toprağa verdikten sonra Beykoz’da görevinin başına döndü.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya “Biz Murat başkanı 20 yıldır Zeytinburnu İlçesinde yaptığı belediye başkanlığından bu yana tanıyoruz.Anne ve babasını hakka uğurladı biz de acısını paylaşmak üzere taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet eylesin . Murat başkan başta olmak üzere  geride kalan yakınlarına da sabırlar diliyoruz dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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