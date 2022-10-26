Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Açıldı.

Yapımı 2021 yılında tamamlanan Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 23 bin metrekarelik inşaat alanına sahip okul; 48 derslik, 127 yatak kapasiteli yurt odasının yanı sıra 577 kişilik modern ve son teknolojik sistemlerle tasarlanan konferans salonu ile de öğrencilere hizmet ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi resmi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Eğitimin kalitesinin artırılması yönünde gece gündüz demeden bakanlığımızın bir bürokratıymış gibi çalışmasından dolayı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin başkanlarına ve çalışanlarına en içten şükranlarımı iletiyorum. Yapılan okullar sadece bir okul olsun diye değil; öğrencilerimize, öğretmenlerimize farklı bir ruh veren okullar inşa ediliyor. Devlet okulları İstanbul’daki bu gelişimle çok daha farklı bir faza evirildi. İnşallah bu örnekler Türkiye’nin her noktasında yaygınlaşacak. Kıymetli Belediye Başkanım Ömer Arısoy’a çok teşekkür ederim. Zeytinburnu Belediyesi vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırma ve güzelleştirme konusunda çok başarılı projelere imza atıyor. Okullarımızın hizmet kalitesini, kapasitesini arttırmak ile ilgili çok önemli destekleri var. Kendilerine minnettarım, çok teşekkür ediyorum.” dedi.

VALİ ALİ YERLİKAYA, “BEŞİKTEN MEZARA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “1975’te açılan bu güzel okulumuz yaklaşık yarım asır olmuş. 8 bin mezun vermiş. 2013’ten itibaren genç kızlarımıza münhasır bir lise olmuş. 2017’de Zeytinburnu Belediyemiz “Artık burasının depremle ilgili dayanabilirliği ile ilgili sıkıntı var. Riske etmek istemiyoruz.” dedi. Zeytinburnu Belediyesi ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla Zeytinburnu’nda hayatı güzelleştirmek ile ilgili yapılması gereken her şeye beşikten mezara hizmet ediyor. Buradaki okulumuzu Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol yaparak gayet mükemmel bir noktaya getirip sizlerin istifadesine sundu.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖMER ARISOY, “ZEYTİNBURNU’NUN EĞİTİMDE HAKETTİĞİ SEVİYEYE GELMESİNİ İSTİYORUZ”

İnşaatı geçen yıl tamamlanan Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 2023 yılında muhteşem bir konferans salonu yapacaklarını müjdesini veren Başkan Ömer Arısoy ilçedeki okulların yenilenmesi ve inşa edilmesine destek verdiklerini kaydetti. Arısoy, “İlçemizin her alanda olduğu gibi eğitimde de hak ettiği seviyeye gelmesini istiyoruz. Bugün resmi açılışını yaptığımız Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu okullardan biri. Yıkıldı, yaklaşık 100 milyon lira harcanarak yeniden yapıldı ve geçen yıl eğitime açıldı. Laboratuvarı, atölyeleri, kütüphanesi, yemekhanesiyle son derece modern, kullanışlı, güvenli bir bina oldu.” dedi.

“ÇOK FARKLI PROGRAMLARA PROFESYONEL ŞEKİLDE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi için 9 milyon liraya son teknoloji ürünleri kullanılarak tasarlanan bir konferans salonunu inşa ettiklerini belirten Başkan Ömer Arısoy, sözlerine şöyle devam etti: “Okul muhteşem oldu, konferans salonu da ona uygun olmalı dedik. 577 koltuk kapasiteli, ses ve aydınlatma sistemleri son teknoloji ürünleri kullandık. Kulisleriyle, havalandırma sistemiyle, bütün özellikleriyle kusursuz. Çok farklı programlara profesyonel şekilde ev sahipliği yapacak. Emek veren, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza, öğretmenlerimize, ilçemize hayırlı olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

