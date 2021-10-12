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Zeytinburnu İzci Evi’ Projesi Hayata Geçiyor…

Zeytinburnu Belediyesi, Maltepe Mahallesi’nde ‘Zeytinburnu İzci Evi’ inşaatı için çalışmalara başladı. 200 kişilik kapasiteye sahip tesisten 7-15 yaş aralığındaki gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2021 Salı 11:52
Zeytinburnu İzci Evi’ Projesi Hayata Geçiyor…
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Zeytinburnu Belediyesi, İzci Evi’nin inşaatına Maltepe Mahallesi’nde başlıyor. İstanbul’da başka bir örneği olmayan projeden 7 - 15 yaş arası gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek. ‘Zeytinburnu İzci Evi’ inşaatının üç ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Zeytinburnu İzci Evi’ne üye olan gençler aynı zamanda Zeytinburnu İzci Kulübü’nün lisanslı birer sporcusu olacak. 200 kişilik kapasiteye sahip İzci Evi’nde üyeler okçuluk, archery tag, tırmanma, voleybol, basketbol, badminton sporlarında eğitim alacak.  Aynı zamanda izciler, bu alanda kamp yapabilme imkânı da bulabilecek. 

Üyelere, İzcilik Federasyonu’nun düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı kamp faaliyetlerine katılmak için gereken aşamaları tamamlama imkânı da sunulacak.

ZEYTİNBURNU İZCİ EVİN’DE HAYATIN İÇİNDEN EĞİTİMLER VERİLECEK…

İzcilere tüm hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda eğitimler verilecek. İzci Kulübü Üyeleri için bu eğitimler; eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok programdan oluşuyor. 

Zeytinburnu İzci Evi’nde verilecek eğitim konuları ise şöyle: Temel ve ileri düzey izcilik, ilk yardım, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sonrası doğru davranış şekilleri, itfaiye, tahliye, telsiz ve haberleşme, çadır kurma, barınak yapımı, beslenme, ateş yakma, düğümler ve bağlar, yürüyüş teknikleri, kampçılık, fonetik alfabe, mors alfabesi, pusula, oryantiring.

DOĞA, SPOR VE SANAT ZEYTİNBURNU İZCİ EVİ’NDE BİR ARADA…

Zeytinburnu İzci Evi’nde eğitimlerle birlikte gençler sanatla tanışacak. İzci Kulübü Üyeleri ebru, ahşap atölyesi, hobi atölyesi, kil, resim, drama, maket yapımı gibi hem eğlenceli hem de sanatsal faaliyetlere de katılacak.

ÇOCUKLUKTAN İZCİ LİDERLİĞİNE UZANAN BİR EĞİTİM…

İzci Kulübü üyelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Zeytinburnu Belediyesi İzci Evi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerini, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmelerini; öğrenme şevkini ve keşfetme duygusunu arttırmayı; doğayı ve çevreyi sevmelerini, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun, yaratıcı fikirler ortaya koyabilmelerini ve analitik düşünme becerisine sahip olabilmelerini amaçlıyor.

ZEYTİNBURNU İZCİ EVİ’NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

Zeytinburnu İzci Evi; 1 depo, 1 sanat odası, 3 derslik, 1 atölye, denge parkuru, bay ve bayan mescit, bay - bayan WC, voleybol, basketbol, badminton, archery tag sahası, okçuluk alanı, tırmanma duvarı, mini şelale, bostan tarım alanı, çadır alanı, kamp ateşi alanı, pentlanton, 3 kamelya derslik, 4 Ünite toplantı odası, kütüphane, ders çalışma alanı, araştırma ve bilgisayar odası, lokal, idari işler ve kayıt odasından oluşuyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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