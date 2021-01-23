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Zeytinburnu İçin Güzel İşler Yapıyoruz…

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner yaptıkları çalışmalar hakkında bir makale kaleme aldı. İşte yorumsuz olarak yayınlıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ocak 2021 Cumartesi 16:51
Zeytinburnu İçin Güzel İşler Yapıyoruz…
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Zeytinburnu İçin Güzel İşler Yapıyoruz…

Bütün yaşamım boyunca doğduğum ve yaşadığım yerlere karşı vefamı hep göstermeye gayret ettim.

Örnek vermek gerekirse henüz bıyıkları yeni yeni terlerken 1993 yılında yani henüz 21 yaşında iken yüz binlerce öğrencinin kaynak kitap olarak faydalandığı MALATYA Kitabını yazarak doğduğum vilayete az da olsa bir eser hediye ederek katkı sundum.

1988 yılından beri işim,aşım,evim ve 4 evladım Zeytinburnu’nda kazandığım para ile büyüdü. Elbette uzun senelerden beri ekmeğini yediğim suyunu içtiğim Zeytinburnu ilçesi için de daha fazlasını yapmam gerekiyordu.

2007 yılında ciddi bir arşiv taraması yaparak DEĞİŞİM VE GELİŞİM TARİHİ İÇİNDE ZEYTİNBURNU İsimli eserimizi yazdık. 2008 Yılında kuşe kağıdına basımını da yaparak okuru ile buluşturduk.

Bu yeter demedik… 2016 yılında bu kez de Zeytinburnu sevdalısı 12 arkadaşım ile beraber ilçemizdeki tarihi mekanlarımızı ve ebedi şahsiyetlerimizi daha çok kişiye tanıtarak sahip olduğumuz varlıkları en verimli şekilde ilçe halkımızın istifadesine sunmak adına GELECEĞİM ZEYTİNBURNU PLATFORMUNU (GZP)nu kurduk.

Değişik dostlarımızın fikir ve düşüncelerinden yaralanmak adına 2019 yılında bu seferde ALLAH’IN EN GÜZEL 99 İSMİ OLAN ESMA ÜL HÜSNA’YA İZAFETEN 99 kişiden oluşan GELECEĞİM ZEYTİNBURNU PLATFORMU YÜKSEK İSTİŞARE Kurulunu (GZP –YİK’i) kurduk.

Ocak 2021’de ise ilçemizin 13 Mahallesine birer başkan atanması ve 10 ar kişiden oluşan Mahalle bakanlıkları tesis etme kararı aldık.

Çok şükür 22 Ocak 2021‘de de ilk Mahalle başkanımız olan Yusuf Yonucu’yu mahalle başkanı olarak atadık.

Sırada diğer 12 mahalle başkanını atamak var. Gördüğünüz gibi ilçemizde var olan tarihi mekanlarımızı ve ebedi şahsiyetlerimizi “ŞERFÜL MEKAN BİL MEKİN” Yani bir yerin şerefi orada yaşayan önemli insanların değerine göre belirlenir.

Bizlerde İstanbul’da hiçbir ilçeye nasip olmayan 3 başbakan ve bir cumhurbaşkanının ebedi yurt olarak Zeytinburnu’nu tercih ettiklerini herkese anlatmalıyız. (MENDERES,ÖZAL VE ERBAKAN )

Dron ile çekimini yaptığımız İŞTE ZEYTİBURNU BELGESELİMİZİ İzlettiğimiz yüzlerce seminer ile ilçe halkının tarihi yapılarımızı bilmesini sağlıyoruz. Pandemiden önce ayda 2 tane seminerimizi inşallah hastalık belası geçtikten sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Bu fakir ve Zeytinburnu sevdalısı yönetimimizde yer alan 255 arkadaşım ile gücümüz yettiği sürece Zeytinburnu halkı için çalışmaya devam edeceğiz…

Mahalle yönetimlerinde yer almak isteyen Zeytinburnu sevdalısı dostlarımız var ise lütfen bizimle iletişime geçsinler …

“HER ŞEY ZEYTİNBURNU İÇİN”

“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı olandır”Hadis-i Şerif

“Zeytinburnu İçin Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

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