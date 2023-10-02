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Zeytinburnu Halkından Düzce Kabak Tatlısına Tam Not

Bürokrat Abdulkerim Kaval’ın başkanı olduğu Avrupa Yakası Düzceliler derneği bu senede Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Dernekler Federasyonun beraber düzenlediği 19.Yöresel Günlerin Karadeniz gecesinde Düzceliler dernek başkanı Abdulkerim Kaval ve yönetimi Zeytinburnu halkına meşhur Düzce Kabak Tatlısı ikram ettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2023 Pazartesi 17:09
Zeytinburnu Halkından Düzce Kabak Tatlısına Tam Not
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ZEYTİNBURU BELİDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY 31 MAT 2024’DE HALKTAN KENDİSİNE YENİDEN OY İSTEDİ …

Her bölgenin gecesinde sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yapan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy sizlere 5 yıldır hizmet ediyorum. Sizinde yapacağınız küçük bir şey var, 31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde oylarınız ile bize yeniden destek olmanızı isterim dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Zehranur Kılıç

İlçe kulislerinde demek ki Ak Parti genel merkezi Ömer Arısoy’u yeniden Zeytinburnu adayı olarak gösterecek yorumlarına neden oldu.

BİR ÖNCEKİ ALT YAPI VE ULAŞTIRMA BAKANI‘DA YÖRESEL GÜNLERİN KAPANIŞ PROGRAMINA KATILDI

Kendisi de Trabzonlu olan eski alt yapı ve ulaştırma bakanı Adil Karaismailoğlu’da etkinliğin son gecesine katılarak İBB’ başkanlığına göz kırptığının sinyalini ikamet ettiği Zeytinburnu ilçesinde verdi .

Bakan Karaismailoğlu 31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde Ak Parti olarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazanarak İstanbul halkını yediden hizmet ile buluşturacağız dedi.

AVRUPA YAKASI DÜZCELİLER DERNEK BAŞKANI ABULKERİM KAVAL GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Öncelikle bizlere bu güzel ortamı sağlayan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy başkanımıza ve ZEYDEF Başkanımız Dilman Kaya arkadaşımıza çok teşekkür ederim.

9 Gün boyunca Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı Edirne’den,Kars’a,Tokat’tan Düzcey’e kadar7 gölgemizin kültür,sanat ve gastronomisini ayağımıza kadar getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

AVRUPA YAKASI DÜZCELİLER DERNEK STANDINDA KABAK TATISI İKRAMI YAPILDI

Zeytinburnu Avrupa Yakası Düzceliler Dernek başkanı Abdulkerim Kaval yanına Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu’yu, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’u, ZEYDEF Başkanı Dilman Kaya’yı,Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta’yı,MHP İlçe başkanı Habip Kapıcıoğlu’nu alarak halk’a meşhur Düzce Kabak Tatlısı ikram etti.

Düzce Kabak Tatlısını yiyen protokol üyeleri ve halk tam not verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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