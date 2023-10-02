Zeytinburnu Halkı Sinop Mantısına Doydu (VİDEOLU HABER )

ZEYTİNBURU BELİDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY 31 MAT 2024’DE HALKTAN KENDİSİNE YENİDEN OY İSTEDİ …

Her bölgenin gecesinde sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yapan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy sizlere 5 yıldır hizmet ediyorum. Sizinde yapacağınız küçük bir şey var, 31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde oylarınız ile bize yeniden destek olmanızı isterim dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Ayşeur Zorlu - Zeytinburnu - İstabul

İlçe kulislerinde demek ki Ak Parti genel merkezi Ömer Arısoy’u yeniden Zeytinburnu adayı olarak gösterecek yorumlarına neden oldu.

BİR ÖNCEKİ ALT YAPI VE ULAŞTIRMA BAKANI‘DA YÖRESEL GÜNLERİN KAPANIŞ PROGRAMINA KATILDI

Kendisi de Trabzonlu olan eski alt yapı ve ulaştırma bakanı Adil Karaismailoğlu’da etkinliğin son gecesine katılarak İBB’ başkanlığına göz kırptığının sinyalini ikamet ettiği Zeytinburnu ilçesinde verdi .

Bakan Karaismailoğlu 31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde Ak Parti olarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazanarak İstanbul halkını yediden hizmet ile buluşturacağız dedi.

SİNOP DERNEK BAŞKANI MEHMET ÇAKIR GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Öncelikle bizlere bu güzel ortamı sağlayan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy başkanımıza ve ZEYDEF Başkanımız Dilman Kaya arkadaşımıza çok teşekkür ederim.9 Gün boyunca Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı Edirne’den,Kars’a,Tokat’tan Sinop’a kadar7 gölgemizin kültür,sanat ve gastronomisini ayağımıza kadar getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.

SİNOP STANDINDA MANTI İKRAMI YAPILDI

Zeytinburnu Sinop dernek başkanı Mehmet Çakır yanına Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu’yu, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’u, ZEYDEF Başkanı Dilman Kaya’yı,Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta’yı,MHP İlçe başkanı Habip Kapıcıoğlu’nu alarak halk’a meşhur Sinop mantısı ikram etti.

Sinop mantısını yiyen protokol üyeleri ve halk tam not verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)