Zeytinburnu Çok Amaçlı Etkinlik Salonu’nun Temeli Atıldı

Beştelsiz Mahallesi’nde 12 bin 978 metrekarelik inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Etkinlik Salonu inşaatının temeli atıldı. Çok Amaçlı Salon; davet, sergi, toplantı, fuar, kongre, genel kurul toplantıları, anma geceleri, tanıtım, kokteyl, düğün, hemşehri gecesi, kermes gibi farklı organizasyonlarda kullanılabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu

Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, meclis üyeleri, muhtarlar, parti temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün Zeytinburnu’muza yeni bir güzellik yeni bir özellik eklemek üzere bir aradayız. Heyecanımızı, sevincimizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Zeytinburnu’nun sadece eski nikâh salonu vardı bütün etkinliklerimiz için orayı kullanıyorduk. Yani çok amaçlı etkinlik yapabileceğimiz bir salonumuz bulunmuyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bize bu alanı tahsis etti. Şimdi inşallah ilçemize şık prestijli güzel bir salon kazandıracağız. Çok Amaçlı Etkinlik Salonu’nun 9 Mart tarihinde ihalesini, 10 Nisan’da da yer tespitini yaptık. 2024’ün Mart ayında kaba inşaatı tamamlanacak. Biz 25 yıl önce kurduğumuz Zeytinburnu hayalini her geçen gün tıpkı bir puzzle yaparmış gibi tamamlıyoruz. Allah’a sonsuz şükürler olsun. Zeytinburnu’ndaki tüm dönüşüme katkısı olan geçmiş dönem Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a bir kez daha buradan teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KABAKTEPE “ZEYTİNBURNU HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN EN GÜZEL ESERLERİNDEN BİRİNE KAVUŞACAK”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise “İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın başlattığı eser ve hizmet belediyeciliğinin en güzel eserlerinden birine Zeytinburnu kavuşacak. Zeytinburnu’nun bugüne kadar kazandığı eserlerin daha da ileri gideceği süreci hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

ZEYTİNBURNU ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin yanında bulunan alanda inşa edilen Çok Amaçlı Etkinlik Salonu projesinde insan ölçeğinde ve geçirgen bir tasarım benimsendi. Bu sebeple proje alanı içerisinden kamusal geçişleri sağlayan akslar oluşturuldu.

Toplam inşaat alanı 12.978,7 m² olan salonun kaba inşaatının bitiş tarihi 03.02.2024 olarak planlandı. Hemen akabinde ince işleri için ihaleye çıkıp en ince detayları, tefrişi ve teknik aksamı ile Çok Amaçlı Etkinlik Salonunu hizmete açılacak.

500 kişilik 2 ayrı salon olarak planlanan proje tasarımında gerektiğinde ahşap bölme panel açılarak bin kişilik tek salon haline gelebilecek. Bina zemin kat, kısmi birinci kat, çatı katı ve 2 adet bodrum katından oluşacak.

172 araçlık otopark + 67 bisiklet – motosiklet otoparkı, kadın - erkek mescitleri, teknik birimler, mutfak, yemekhane, bebek bakım odası, gelin odaları ve VIP bekleme odaları bulunacak.