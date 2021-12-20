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Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) Tekirdağ’da Deprem Tatbikatına Katıldı

‘Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri’ (ZAK) Tekirdağ’da düzenlenen deprem tatbikatına katıldı. Tam zamanlı olarak uygulanan tatbikatta, ‘Zeytinburnu Belediyesi Mobil Mutfak Tırı’ 5 personel ile gün boyunca tüm ekiplerin yemek ihtiyacını karşıladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2021 Pazartesi 15:32
Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) Tekirdağ’da Deprem Tatbikatına Katıldı
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17 Aralık Cuma günü saat 14.00’de Merkez üssü Şarköy olan 6.5 büyüklüğündeki deprem haberinin alınması üzerine; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından akredite edilen 14 Sivil Toplum Kuruluşu ile deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Eski Balık Hali’nin konuşlanma alanı olarak kullanıldığı Arama ve Kurtarma Tatbikatı’nda ‘Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de yer aldı.

AFAD Başkanlığı’nın depreme müdahale “Seviye 3” olarak ulusal ekiplere müdahale çağrısında bulunduğu tatbikata, Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) 3 araç 14 personel ile katılım sağladı.

7/24 tam zamanlı olarak uygulanan tatbikatta ayrıca ‘Zeytinburnu Belediyesi Mobil Mutfak Tırı’ 5 personel ile gün boyunca tüm ekiplerin yemek ihtiyacını da karşıladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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