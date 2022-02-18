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Zeynep Gezer Beauty ‘in sahibi Zeynep Gezer Gündem’in Konuğu Oldu

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in hızırlayıp sunduğu gündem programının konuğu kısa süre önce Medya Ajansı tarafından düzenlenen yılın enleri ödül töreninde yılın güzellik merkezi ödülünü alan Zeynep Gezer Beauty’nin sahibi Zeynep gezer oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 11:03
Zeynep Gezer Beauty ‘in sahibi Zeynep Gezer Gündem’in Konuğu Oldu
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Uzun yıllardır küçük yaştan beri bayan kuaför iken güzellik merkezini ekledik ve güzellik merkezinden sonra da ödülümüzle taçlandı, sevdiğimiz bir mesleği yapıp bu şekilde taçlanması bizim için çok gurur vericiydi.

Yılın en güzel güzellik merkezi ödülünü aldık en başarılı çok teşekkür ederim buradan emeği geçen herkese.

Zeytinburnu halkı bizim için de çok önemli ben yıllardır çok emek veriyorum ve burada ki gelen danışanlarımızı hepsiyle bir aile gibi olduk hepsini çok seviyorum.

20, 25 yıldır Zeytinburnu’nda yaşıyoruz bizim için de çok değerli Zeytinburnu. Çok merkezi bir yerdeyiz Olivium’a çok yakınız Ayhan Şahenk okulunun tam karşısındayız.

Alanlarımız da çok geniş herkesi bekliyoruz, baylara da hizmet veriyoruz ama randevu sistemiyle, lazerimiz var lazerimizden çok memnunlar, cilt bakımı yapıyoruz, randevu sistemiyle bay bayan herkese randevu ile hizmet veriyoruz.

Randevular nasıl alınıyor ?

Ekibimiz güzel daha da ekibimize yeni insanlar eklemek istiyoruz buradan da mesleğine güvenen güzel şekilde işinden memnun severek yapan herkesi de bekliyoruz.

Elimiz de çok hızlı uzun yıllardır bu işi yaptığımız için kaliteli, hijyenik, güzel bir ortamda hizmet veriyoruz. Güvenilir bir ortamız dediğim gibi çok uzun yıllardır bizi tercih eden danışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum, yeniler de onlar kadar memnun olacağına çok eminiz.

Ödü süreci nasıl geçti ?

Heyecan vardı tabii, yani çok tatlı güzel bir telaş güzel bir heyecan çok güzel bir ortamdı. Bir sürü kişi de ödül aldı onları da tebrik ediyorum. Başarılı olan herkesin ödül ile taçlandırılması çok mutlu bir şey.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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