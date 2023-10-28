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ZEYDEF’in Tarihinde İlk Kez Burs Verdi

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) Halka hizmet,Hakka hizmettir düsturuyla çıktığı bu yolda ilk kez 10 öğrenciye 45 bin Türk Lirası Burs vererek bir ilke imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2023 Cumartesi 09:41
ZEYDEF’in Tarihinde İlk Kez Burs Verdi
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ZEYDEF BAŞKANI İŞ İNSANI DİLMAN KAYA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bir çoğumuz öğrencilik hayatımızda zaman zaman maddi sıkıntılar yaşamışızdır.

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) olarak ihtiyaç sahibi 10 evladımıza 4.500 TL den toplam 45.000 TL burs desteği vererek federasyon tarihimizde bir ilk imza atmış olduk.

Bu faaliyetimizde bizlere destek veren bütün paydaşlarımıza gazeteniz aracılığı ile bir kez daha teşekkür ederim.

Bu çalışmamız ile az da olsa öğrencilerimize bir nebze olsun katkı sunmuş olmak bizim açımızda çok önemli.

Olan olmayana verecek dayanışma ruhu ile hareket ederek sevgili öğrencilerimiz,sizlerde artık ZEYDEF bünyesine dahilsiniz,inşallah mutlu geleceklere birlikte yürüyeceğiz.

100.Yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizi ilelebet birlikte yaşatacağız.” şeklinde konuşan ZEYDEF başkanı Dilman Kaya 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında bütün öğrencilerimize başarılar dilerim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTH

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