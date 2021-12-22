banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 4
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,804.15
ALTIN
719.69
DOLAR
12.47
STERLİN
16.67
EURO
14.14
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din istismarı, dünya barışına engel
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din...
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir Beyin İçin Kitap Okuyun
Son Dakika
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir...
İmamoğlu yeni çalışma arkadaşlarına seslendi: Bir kişinin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin memurusunuz
İmamoğlu yeni çalışma arkadaşlarına seslendi:...

ZEYDEF Karakışta Zor Şartlar Altında Yaşam Mücadelesi Veren Afgan Halkını Unutmadı

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) zor şartlar altına kara kışta yaşam mücadelesi veren Afgan halkına ulaştırılmak üzere merkezi Zeytinburnu ilçesinde bulunan Uluslararası Afganistan Derneği aracılığı ile giysi,ayakkabı ve yaşam malzemesi yardımında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2021 Çarşamba 16:50
ZEYDEF Karakışta Zor Şartlar Altında Yaşam Mücadelesi Veren Afgan Halkını Unutmadı
banner171

FEDERASYON BAŞKANI MAHMET ÇAKIR GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Batılı ülkelerin karıştırması sonucu yılardır iç savaşın hakim olduğu Afganistan halkı bugün bir çok alanda yokluk ve sıkıntı yaşıyor.

Bizde ilçemizdeki Afganistan dermeği ile iletişime geçerek karınca kararınca elimizden gelen yardımı yapmak istedik.

Yapmış olduğumuz duyurulardan sonra bir çok üyemi ve halkımız bu çağrımız sessiz kalmayarak bot,ayakkabı,mont,battaniye ver diğer bir çok temel ihtiyaç maddesi konusunda yaptıkları bağışlarla Afganistan’da bir çok ailenin derdine derman olacak yardımlarda bulunan herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Afgan dernek yetkilisi de ZEYDEF’in yardımından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aynı yetkili Malzemelerin Afgan halkına ulaşması için yardımlarını esirgemeyen Ariana Havayolu şirket yetkililerine de teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Romanlar Artık Daha Örgütlü
Romanlar Artık Daha Örgütlü
İmamoğlu’ndan “kentsel Dönüşümde Si̇yasi̇ Si̇msarlar Var” Uyarısı
İmamoğlu’ndan “kentsel Dönüşümde Si̇yasi̇ Si̇msarlar Var” Uyarısı
Faiz bir gecede nasıl helal oldu?
Faiz bir gecede nasıl helal oldu?
Dünyanın En Büyük E-spor Turnuvası 2022’de İstanbul’da
Dünyanın En Büyük E-spor Turnuvası 2022’de İstanbul’da
İGD'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama
İGD'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169