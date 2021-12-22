ZEYDEF Karakışta Zor Şartlar Altında Yaşam Mücadelesi Veren Afgan Halkını Unutmadı

FEDERASYON BAŞKANI MAHMET ÇAKIR GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Batılı ülkelerin karıştırması sonucu yılardır iç savaşın hakim olduğu Afganistan halkı bugün bir çok alanda yokluk ve sıkıntı yaşıyor.

Bizde ilçemizdeki Afganistan dermeği ile iletişime geçerek karınca kararınca elimizden gelen yardımı yapmak istedik.

Yapmış olduğumuz duyurulardan sonra bir çok üyemi ve halkımız bu çağrımız sessiz kalmayarak bot,ayakkabı,mont,battaniye ver diğer bir çok temel ihtiyaç maddesi konusunda yaptıkları bağışlarla Afganistan’da bir çok ailenin derdine derman olacak yardımlarda bulunan herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Afgan dernek yetkilisi de ZEYDEF’in yardımından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aynı yetkili Malzemelerin Afgan halkına ulaşması için yardımlarını esirgemeyen Ariana Havayolu şirket yetkililerine de teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)