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ZETSİAD’ın İftarında Deprem Bölgesi İçin Kur’an Okundu

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İşadamları Derneği (ZETSİAD) nin İBB 1453 Sosyal Tesislerinde Verdiği iftar davetine İstanbul Tekstil Hammadeleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim Tekstil Ihracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Kızılay Şube başka Ayhan Balcı başta olmak üzere çok sayıda protokol Üyesi iftar’a katıldı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2023 Cuma 11:51
ZETSİAD’ın İftarında Deprem Bölgesi İçin Kur’an Okundu
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ZETSİAD'IN İFTARINA YOĞUN İLGİ 

800 kişi ile Tekstil Firması sahibi ve yöneticisinin katıldığı iftar programında adeta izdiham yaşandı. Dernek Başkanı Uğur ÇAKAR yaptığı konuşmada şunları söyledi “Değerli İstanbul Tekstil Ham Maddeleri İhracatçılar birliği Başkanım Sayın Ahmet ÖKSÜZ, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa PAŞAHAN, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcım Osman DİNÇ, Sayın Dernek Başkanlarım ve Yönetim Kurulu Üyelerim hepiniz iftarımıza hoş geldiniz.

Saygıdeğer iş adamlarımız sizlere bugün burada hitap etme imkanı sunan ZETSİAD Yönetimine teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce 6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilimizi derinden etkileyen asrın felaketi sayılan depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken geride kalanlara sabırlar dilerim.

Felaketin ilk anından itibaren ZETSİAD olarak tüm enerjimizi Deprem bölgelerine kanalize ettik. Dernek olarak 21 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam edeceğiz.

Deprem bölgesine yaptığımız yardımların organizesi için ilk günden beri yanımızda olan Zeytinburnu Kaymakamımız sayın Ercan TURAN’a teşekkür ederim. Ramazan birlik beraberlik ve dayanışma ayıdır. Dernek olarak bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Allah’ın bize verdiği imkanlara her zaman şükretmemiz lazım.

ZETSİAD olarak ülkemizin kalkınmasına her zaman destek veren bir yapıyız. Uzaktan yakından iftarımıza katılıp bizleri onure eden herkese ve iftarımıza sponsor olan CENGİZ TEKSTİL’in sahibi Sayın Ali CENGİZ’e ve ZETSİAD Yönetimine teşekkür ederim”. Şeklinde konuştu.

İftar programında Mustafa PAŞAHAN ve Ahmet ÖKSÜZ de günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptı. (Konuşmanın tamamı haberin içinde bulunan videoda izlemek mümkün) Zeytinburnu Kaymakamı Ercan TURAN deprem bölgesine yaptıkları yardımlarından dolayı ZETİAD Başkanı Uğur ÇAKAR’a, Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih KARABULUT’a, Genel Sekreter Hüseyin Baran DEMİR’e ve Genel Koordinatör İlhan RİŞVAN’a teşekkür belgesi takdim etti.--

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.04.2023 17:27
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