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Zafer Bayramı'nı Yeni Bir Metro Projesiyle Taçlandırıyoruz

Yapımı devam eden 10 raylı sistemle bir dünya rekoruna imza atan İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yeni bir metro projesiyle taçlandırıyor, çok ihmal edilen şehrin batı yakasına metro götürüyor. Mahmutbey’de biten hattı Bahçeşehir ve Esenyurt’a uzatacak raylı sistemin çalışmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Başkan Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla başlatılacak. Bölgedeki 3,5 milyon nüfusa hizmet verecek hattın, 7 km’lik ilk etabının 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Projenin tamamı bittiğinde ise, İstanbullular Esenyurt’tan Kabataş’a kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu yolculuklar yapabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:42
Zafer Bayramı'nı Yeni Bir Metro Projesiyle Taçlandırıyoruz
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Geçmiş dönemde durdurulan tüm metro yatırımlarını yeniden başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), inşaatı devam eden 10 raylı sistem projesiyle bir dünya rekoruna imza attı. Başlatılacak yeni projeyle, raylı sistemler açısından en çok ihmal edilen şehrin batı yakası da metroya kavuşacak.

2017 yılında ihalesi yapılıp inşaatına hiç başlanmayan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu’nda proje ve yer teslim sorunları yeni dönemde çözüldü. Hattın kazı çalışmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda saat 12:30’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Bağcılar şantiyesinde düzenlenecek törenle başlayacak.

AKTARMASIZ KABATAŞ-ESENYURT

Kabataş’a uzatma çalışmaları sürdürülen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun devamı olacak proje tamamlandığında; Kabataş’tan trene binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma imkanına sahip olacak.

MAHUTBEY-ESENYURT ARASI 28 DAKİKAYA DÜŞECEK

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu ile Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Kabataş kısmı bittiğinde, Esenyurt Meydan-Mahmutbey arası yolculuk süresi 28 dakikaya düşecek.

Esenyurt-Mecidiyeköy arası 60 dakika, Esenyurt-Kabataş arasındaki 42.6 km’lik yol ise 67 dakika sürecek. Hat tamamlandığında Esenyurt-Kabataş arasında günlük 1.4 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.

 PROJESİ REVİZE EDİLDİ

İBB, geçen yılın sonunda gerçekleştirdiği Eurobond (tahvil) ihracı ile Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na 220 milyon euro bütçe ayırdı. Geçmiş dönemde ihalesi yapılan hattın uygulanabilir nitelikte ve detayda projeleri olmadığı için öncelikle projeleri yeniden tasarlandı.

İLK ETAPTA 7 KM’LİK KISMI YAPILACAK

Şehrin batısında metroya erişimi olmayan 3,5 milyondan fazla nüfusa hizmet verecek olan 11 istasyonlu 18 km’lik hattın, ilk etapta 4 istasyon ve 7 km’lik ilk kısmı yapılacak. Mahmutbey -Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kadar gidecek ilk etabın, 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Ardından, metro Bahçeşehir ve Esenyurt’a kadar devam ettirilecek. Birçok noktada diğer metrolarla entegre olacak hatta, çok yoğun bir yolculuk talebi olması bekleniyor.

ENTEGRASYON NOKTALARI

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Mahmutbey İstasyonundan başlayacak. Mehmet Akif, Halkalı Toplu Konut, Temapark, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent ve Ardıçlı’dan geçerek Esenyurt Meydan’a ulaşacak.

Hat Mahmutbey istasyonunda Kirazlı –Kayaşehir Metrosuı ile Mehmet Akif istasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyatköy Metrosu ile Temapark istasyonunda ise Halkalı – İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı ile entegre olacak. Ayrıca, hatta ilerleyen dönemlerde Esenyurt Belediye ve Saadetdere İstasyonlarının eklenerek yapımı planlanan Beylikdüzü – Sefaköy – İncirli Metro hattına da entegre edilmesi planlanıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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