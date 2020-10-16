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Yüz Bin Şehit Çocuğu Ve Yetime Eğitim Desteği

İBB, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim gören İstanbullu çocukların yeni eğitim döneminde yanlarında olabilmek için “Sen Oku Diye” eğitim yardımı projesini başlatıyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
16 Ekim 2020 Cuma 15:07
Yüz Bin Şehit Çocuğu Ve Yetime Eğitim Desteği
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İBB, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim gören İstanbullu çocukların yeni eğitim döneminde yanlarında olabilmek için “Sen Oku Diye” eğitim yardımı projesini başlatıyor. Proje kapsamında; her öğrenciye 300 TL maddi destekte bulunulacak. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli yüz bin öğrencinin faydalanacağı projeye başvurular 19 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında online olarak yapılacak.


İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede, dezavantajlı ve yardım gereksinimde olan çocuklara; eğitimde fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor. Projeden yüz bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenci yararlanabilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık projenin İstanbullu çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla devreye alındığını ifade ederek, nihai hedeflerinin İstanbul’un çocuklarına hizmet etmek olduğunu belirtti.

-BAŞVURULAR ONLINE-
Daha önce İBB’nin ilgili merkezlerine gelerek gerçekleştirilen başvurular, pandemi önlemleri kapsamında artık online olarak gerçekleştirilecek. “Sen Oku Diye” eğitim yardımı projesinden faydalanmak isteyenler, senokudiye.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek ve gerekli evraklarını iletebilecekler.

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