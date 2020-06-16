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Yuvamız İstanbul'un 11 Yeni Merkezi İçin Kayıtlar Başladı
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Yuvamız İstanbul'un 11 Yeni Merkezi İçin Kayıtlar Başladı

“Yuvamız İstanbul”un yeni merkezleri için geri sayım başladı. Bugüne kadar Pendik, Beylikdüzü, Esenyurt ve Beyoğlu’nda kayıt alınan merkezler, İstanbul’un diğer ilçelerinde de anne-babaların hayatlarını kolaylaştıracak. 3-6 yaş arası çocukların kaliteli ve eşit eğitim alacakları 11 yeni merkez için kayıt alınmaya başlandı. Başvurular 22 Haziran’da sona erecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2020 Salı 13:32
Yuvamız İstanbul'un 11 Yeni Merkezi İçin Kayıtlar Başladı
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Okul öncesi dönemde çocuklara güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Yuvamız İstanbul projesi, kısa zamanda büyük ilgi gördü. Yürütme programının Boğaziçi Üniversitesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) eğitmenleri tarafından belirlendiği proje ile İstanbul’da yaşayan tüm çocuklara eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, kadın istihdamının gözetilmesi, aile eğitimine ve gelişimine katkı sunulması ile çocuğun tüm gelişim alanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

ÇALIŞAN ANNELERİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK

Özellikle çalışan annelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakıp iş ve sosyal hayatlarına dönebilecekleri merkezler şehrin önemli bir sosyal sorununa da çözüm üretiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Gün gelecek, size söz verdiğimiz gibi İstanbul’un her mahallesinde çocuklarımız yuvalarıyla buluşacak. Eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan çocuklarımız için de her şey çok güzel olacak” cümleleriyle anlattığı projede yeni bir aşamaya gelindi.

11 YENİ MERKEZLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bugüne kadar Pendik, Beylikdüzü, Esenyurt ve Beyoğlu gibi kayıt işlemlerinin yapıldığı merkezlere 11 tanesi daha ekleniyor. Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Silivri Alibey, Silivri Selimpaşa ve Yenibosna’da başvuruların ardından açılacak yeni merkezler İstanbullu çocukları ağırlamak için gün sayıyor.

BAŞVURULAR 22 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDİYOR

Puantaj sistemi ile çok sayıda sosyal ve ekonomik faktör dikkate alınarak eğitime katılacak çocukların belirlendiği projeye, 3-6 yaş aralığındaki çocukların aileleri başvurabilir. Kayıt işlem formuna ve projeyle ilgili detaylı bilgiye yuvamiz.ibb.istanbul sitesinden ulaşılıyor. Ebeveynler ayrıca 153 çağrı merkezini arayarak başvuru yapabiliyorlar. 22 Haziran 2020’ye kadar sürecek başvuruların sonuçları ise pandemi sürecine bağlı olarak ileri bir tarihte duyurulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

 

Son Güncelleme: 16.06.2020 13:37
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