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Yusuf Özyıldırım Hakkında Suç Duyurusu
Yusuf Özyıldırım Hakkında Suç Duyurusu
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Yusuf Özyıldırım Hakkında Suç Duyurusu

Gazeteci Ferhat Canbey ve bir çok kişi için sosyal medya üzerinde hakaret ve ağır ithamlarda bulunan Yusuf Özyıldırım hakkında Bakırköy Cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:42
Yusuf Özyıldırım Hakkında Suç Duyurusu
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GAZETECİ VE İŞ İNSANLARINA SALDIRIDA BULUNDU

Müzik piyasasında etkili bir yeri olmayan sanatçı olarak tanınan Yusuf Özyıldırım (yusufi) son günlerde sosyal medya üzerinden Gazeteci Ferhat Canbey, Naif Alibeyoğlu, iş insanları Aydın İpek, Nurullah Çiftçi ve şirketleri hakkında Karalayıcı, İftira, küçük düşürücü ve hakaret içerikli paylaşımlar yaparak insanların Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu için önümüzdeki günlerde yargıya hesap vermesi bekleniyor.

ŞAHIS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Konuya ilişkin Gazeteci Ferhat Canbey’in Avukatı Av. Burak Evci, Aralarında iş adamları, Gazeteci ve Tv sahiplerininde bulunduğu kişlere yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Yusuf Özyıldırım hakkında Bakırköy Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YUSUF ÖZYILDIRIM’IN DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Yargının gerekeni yapacağını belirten Av. Burak Evci, “Yukarıda ismi geçen şahıs sosyal medya üzerinde daha öncede bu tür suçlar işlemiş ve hakkında davalar açılmıştır. Şahıs birden fazla kişiye sosyal medya üzerinden İftira, küçük düşürücü ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ve Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu için sosyal medya üzerinde yaptığı tüp paylaşımları, ses ve görüntü kayıtlarını, YouTube da yayınladığı videoları delil niteliğinde Bakırköy cumhuriyet savcılığına teslim ettik. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda soruşturma kapsamında” olduğunu belirtti.

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçunun Cezası

Sosyal medya hesaplarında bir kimsenin onurunu zedeleyecek yorum yapılması, paylaşım yapılması veya mesaj gönderilmesi hakaret suçu olarak kabul edilir. diyen Av. Burak Evci, “Bu suçun basit ve nitelikli hallerine göre ceza uygulanır. hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” dedi.

AV. BURAK EVCİ, YUSUF ÖZYILDIRIM HAKKINDA AÇMIŞ OLDUĞUMUZ CEZA DAVASININ ARDINDAN, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AYRICA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ DEDİ.

HABER: İsmail Kaya / İstanbul

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