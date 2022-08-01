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Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021

İdari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesi ile kurulan Eğitim-İşgücü Veri Tabanı çalışması esas alınarak 2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:28
Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021
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Lisans mezunlarında istihdam oranı %71,1 olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %71,1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında %63,0 olarak hesaplandı.

En yüksek istihdam oranına sahip lisans alanı %82,7 ile sağlık ve refah oldu

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (%82,7), eğitim (%77,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%77,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,7) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%72,3) olarak gerçekleşti.

Eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranı (lisans), 2021

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