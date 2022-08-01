Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021

Lisans mezunlarında istihdam oranı %71,1 olarak gerçekleşti



Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %71,1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında %63,0 olarak hesaplandı.



En yüksek istihdam oranına sahip lisans alanı %82,7 ile sağlık ve refah oldu



Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (%82,7), eğitim (%77,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%77,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,7) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%72,3) olarak gerçekleşti.



Eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranı (lisans), 2021





En yüksek istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,6 ile işitme engelliler öğretmenliği oldu



Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; işitme engelliler öğretmenliği (%96,6), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (%95,5), zihin engelliler öğretmenliği (%95,4), görme engelliler öğretmenliği (%94,4) ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (%94,3) oldu.



İlk 10 bölüm için kayıtlı istihdam oranı (lisans), 2021





En yüksek istihdam oranına sahip ön lisans alanı %71,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu



Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; mühendislik, imalat ve inşaat (%71,3), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%66,0), bilişim ve iletişim teknolojileri (%65,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%65,2) ile iş, yönetim ve hukuk (%64,3) olarak gerçekleşti.



En yüksek istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %97,1 ile paramedik oldu



Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik (%97,1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (%97,0), polis meslek eğitimi (%92,1), endüstriyel otomasyon (%87,9) ve elektronik haberleşme (%86,7) oldu.



Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşti



Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak hesaplandı.



İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 7,7 ay ile sağlık ve refah oldu



Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (7,7 ay), eğitim (10,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,6 ay) ile hizmetler (12,4 ay) olarak gerçekleşti.



Eğitim ve öğretim alanlarına göre ilk iş bulma süresi (lisans)





İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu



Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (3,0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) oldu.



İlk 10 bölüm için ilk iş bulma süresi (lisans)





İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 12,5 ay ile hizmetler oldu



Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (12,5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,7 ay), sağlık ve refah (13,7 ay) ile eğitim (15,0 ay) olarak gerçekleşti.



İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 1,0 ay ile uçak gövde bakım oldu



Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.



Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu



Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.



Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu



Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; işitme engelliler öğretmenliği (%96,6), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (%95,5), zihin engelliler öğretmenliği (%95,4), görme engelliler öğretmenliği (%94,4) ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (%94,3) oldu.Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; mühendislik, imalat ve inşaat (%71,3), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%66,0), bilişim ve iletişim teknolojileri (%65,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%65,2) ile iş, yönetim ve hukuk (%64,3) olarak gerçekleşti.Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik (%97,1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (%97,0), polis meslek eğitimi (%92,1), endüstriyel otomasyon (%87,9) ve elektronik haberleşme (%86,7) oldu.Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak hesaplandı.Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (7,7 ay), eğitim (10,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,6 ay) ile hizmetler (12,4 ay) olarak gerçekleşti.Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (3,0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) oldu.Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (12,5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,7 ay), sağlık ve refah (13,7 ay) ile eğitim (15,0 ay) olarak gerçekleşti.Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA