YUDA’nın ödüllü tasarımları Upcycle İstanbul Art & Design Festivali’nde sergilendi

Yorglass, cam sektörünün ileri dönüşüm ve tasarım yoluyla sürdürülebilirliğini sağlama vizyonuna gençleri de ortak etmek misyonu ile Yorglass Upcycle Design Awards (YUDA) projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışmada jüri üyeleri tüm tasarımları “Cam Firesi ile Üretilebilirlik”, “Üretim Uygunluğu” ve “Tasarım Estetiği” kriterlerine göre değerlendirdi. Yarışma sonucunda birinci olan öğrenci 11 inç iPad Pro ve Apple Pencil, ikinci iPad Mini ve üçüncü iPad ile ödüllendirilirken ilk 10’a giren öğrencilere de online sertifika programı hediye edildi. Tasarımlar aynı zamanda ileri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların sanat ve tasarımla yeniden hayat bulabileceğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Upcycle İstanbul Art & Design Festivali’nde sergilendi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Genç tasarımcıların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

Üretim esnasında oluşan cam ve kâğıt gibi atık maddelerden ileri dönüşüm prensibiyle üretilebilir ve ticarileştirilebilir bir ürün tasarımı ortaya konulmasını esas alan YUDA ile genç tasarımcılara destek olmayı ve cam endüstrisine katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Müdürü Merve Yorgancılar Işıtmak, “2022 yılının Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Cam Yılı’ ilan edilmesinden yola çıkarak geliştirdiğimiz projemiz ile “Camın Sınırlarını Zorlamak İçin Bir Adım Daha” çağrısında bulunarak atık maddelerin ileri dönüşüm prensibiyle yeniden üretime kazandırılmasına yönelik önemli bir adım attık.

Camın sınırlarını zorlamak ve hurda camları değerli eserlere dönüştürmek isteyen ve bu alanda eğitim alan üniversite öğrencilerini teşvik etme amacımızın yanı sıra öğrencilerle mezun olduktan sonra da iş birliği gerçekleştirdiğimiz bir projeye imza atmış olmak bizi heyecanlandırdı. Projemiz ile yarının iş dünyasının potansiyel aktörleri olan genç tasarımcıların hayallerini gerçeğe dönüştürürken yaratıcılıkta sınır tanımayan bu 3 eserle ileri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe ilişkin yaratmak istediğimiz farkındalığa yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Camın sonsuz potansiyelini keşfetmeye devam edeceğiz”

Projeye çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Merve Yorgancılar Işıtmak, “YUDA ile camı yeniden kullanmakla kalmayıp aynı zamanda tasarım açısından da sınırları aşmak isteyenleri bir araya getirdik. Projemiz atık camların, estetik ve işlevsellik açısından birçok olasılık sunabileceğini, camın ileri dönüşümünün ve sürdürülebilirliğin ne kadar çeşitli ve yaratıcı olabileceğini kanıtlıyor. Camın sürdürülebilir ve yaratıcı bir şekilde kullanılması konusundaki taahhütlerimize odaklanarak sonuçlandırdığımız yarışmamızın ödüllü tasarımlarıyla Upcycle İstanbul Art & Design Festivali’nde de yerimizi aldık. Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm festivali olan etkinlik, şirketimizin ileri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, tasarımın gücüyle atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini göstermek ve dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydalarına dikkat çekmek hedefleriyle örtüşüyor. İşte bu nedenden dolayı ödüllü tasarımlarımızı ilk kez böylesi anlamlı bir festivalde sergilemek istedik.

Ödüllü tasarımlarımızdan şövale, avize ile lamba ve akvaryum tasarımlarıyla festivalin başlattığı ileri dönüşüm hareketinin destekleyicilerinden biri olarak camın ileri dönüşüm potansiyelini katılımcılara bir kez daha hatırlattık. Upcylce İstanbul Festivali’nde aynı zamanda Yorglass olarak atık camlardan ürettiğimiz dekoratif Cam Kaykay ürünümüzle bir atölye düzenledik. Atölyemiz, yine camın sürdürülebilirliğini ve ileri dönüşümünü somut olarak vurgulamak ve atık malzemelerin üretime tekrar kazandırılabileceğini göstermek açısından keyifli bir araç oldu. Cam endüstrisinde yenilikçi bir yaklaşımı temsil eden bu projelerin camın geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Geleneksel olarak düzenleyeceğimiz yarışmalar ve katılacağımız etkinliklerle geleceğin yenilikçi projelerini destekleyerek camın sonsuz potansiyelini keşfetmeye devam edeceğiz” diye belirtti.

Yorglass Upcycle Design Awards (YUDA ) Kazanan Projeler

Easel-or (Şövale tasarımı)

Projede geri dönüşüme uygun cam kullanarak fonksiyonel bir ürün elde edildi. Reflekte cam malzemesi kullanılan bu üründe bir şövale tasarlandı. Ürün, şövale olarak kullanılmadığı zamanlarda boy aynası olarak kullanılarak mekanlara fonksiyonellik getiriyor.

Ahenk (Avize tasarımı)

Kırık cam parçaları toplanıp cam kenarlarının rodajlama işleminden sonra birleşim noktalarından delinip yine geri dönüşüm malzemesi olan tel ile birleştirilerek bir avize tasarımı yapıldı. Farklı cam malzemeleri kullanılarak oldukça estetik bir görünüm sağlandı.

Boucle projesi (Lamba ve akvaryum tasarımı)

Boucle projesinde kullanılan cam malzemesi altında barınan elektrik devresi ile bir lamba tasarımı yapıldı. Elektronik devresi bozulduğunda ve artık lamba olarak kullanılamaz duruma geldiğinde ise bu tasarım bir akvaryum veya saksı olarak kullanılabiliyor. Bu yönüyle kullanım ömrü çok uzun olan tasarım, ileri dönüşüm kavramına tam olarak hizmet ediyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)