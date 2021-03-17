Yöneten Saray Cevap Vermeyen De Saray

SARAY YÖNETİYOR, TOPU BAKANLIĞA ATIYOR!

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde bulunan Varlık Fonu’na ilişkin geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’In yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yönelttiği yazılı soru önergesine yine cevap verilmedi. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçaklarına dair önergeye de yanıt alamadıklarını ifade eden Karabat, “Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Çalışma Bakanlığı’nı işaret ederek önergemizi cevaplamadı.” dedi. Pek çok önergelerinin yanıtsız kaldığını ya da kendi sorumluluk alanlarında olmadığını savunarak reddettiklerini ifade eden Karabat: “Bu yönetim sisteminin ucubelikleri bitmek bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı kendi yönettiği kurumla ilgili sorduğumuz sorulara cevap vermiyor. Kimi zaman da sorduğumuz soruları “başka bakanlıkların uhdesindedir” diye geri çeviriyor. Akıl alır gibi değil! Yönettiğiniz kuruma dair cevap vermekten kaçınmak Meclis iradesini tanımamaktır!” dedi.

DENETİMDEN KAÇIYORLAR!

Bu anlayışın denetimden kaçmanın bir aracı haline getirildiğini belirten Karabat, “Cumhurbaşkanlığı yönetimindeki İşsizlik Sigortası Fonu adeta denetimden kaçırılıyor.” diyerek milletvekilleri denetim yetkisinin fiilen etkisiz hale getirildiğini savundu.

İŞSİZLİK FONU ERİDİ

İşsizlik Sigortası Fonu’nun (İSF) amacı dışında kullanıldığını savunan CHP’li Karabat, “Bu anlayışın sonucu olarak da Fon’daki birikimlerin hızla erimeye başladığı görülüyor. İSF’nin nakit varlığı 2020 Nisan ayından bu yana kapanan işyerleri, kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ödemeleri ile birlikte 35,5 milyar TL azalmıştır. Salgın sürecinde alınan kararlarla ödeme yükümlülükleri artan, aynı zamanda kamu bankalarına da kaynak aktarımında kullanılan İSF’nin nakit varlıklarındaki erime 40 milyar TL’ye dayanmıştır.” dedi.

“Bütün bu erimeye rağmen denetleme adına yaptığımız girişimlerin fiilen engellenmesi kamu adına bizleri kaygılandırmaktadır” diyen Karabat, istedikleri kadar kaçsınlar vatandaş adına bir kuruşun bile peşini bırakmayacağız, dedi.

Karabat’ın Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığa yönelttiği sorular şöyle:

1- 2002-2019 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan çalışanlara yönelik toplamda ne kadar ödeme yapılmıştır? Aynı dönemde işverenlere doğrudan ya da dolaylı biçimlerde yapılan ödeme miktarı ne kadardır?

2- 2019 yılı içinde İşsizlik Sigortası Fonu’na dönük gerçekleşen kaynak girişi toplamı ne kadardır? Takip eden yıl bu miktar ne kadar olmuştur?

3- İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 2020 yılı içinde işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödeme miktarı ne kadardır? 2020 yılında toplamda kaç kişiye fondan işsizlik ödeneği verilmiştir?

4- 2020 yılı içinde kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan ödeme miktarı ne kadardır? Toplamda kaç kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yapılmıştır?

5- 2020 yılından önergenin cevaplandırıldığı tarihe kadar pandemi gerekçesiyle ücretsiz izne ayrılan çalışan sayısı kaçtır? Bu çalışanlara 2020 yılı içinde yapılan destek ödeme miktarı toplamı ne kadardır?

6- Pandemi sürecinde işten çıkarma yasakları uzatıldığı için iş akdi feshedilmeyen ancak yasaklar sona erince muhtemel olarak işsiz kalacak bu vatandaşlarımız için herhangi bir koruyucu önlem alınması düşünülmekte midir?