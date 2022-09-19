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Yoğurtçu Parkına Yeni Çehre

İBB, Anadolu Yakası’nın önemli yeşil alanlarından olan Yoğurtçu Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Yepyeni çehresiyle göz dolduran Yoğurtçu Parkının açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 15:17
Yoğurtçu Parkına Yeni Çehre
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uzun yıllardır bakımsız halde bırakılan Kadıköy Yoğurtçu Parkını yenileyerek kentin hizmetine açtı. Kadıköy’ün en önemli yeşil alanlarından Yoğurtçu Parkı’nın yıllardır süregelen altyapı sorunları yürütülen kapsamlı proje ile çözüldü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

ALTYAPI SİSTEMİ YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında öncelikle, yoğun yağışlar sonucunda drenaj sorunu yaşanan parkın fiziksel koşulları iyileştirildi. Aynı zamanda 1. Derece Doğal Sit Alanı olan 26 bin metrekarelik Yoğurtçu Parkı, kullanıcı ihtiyaçları da dikkate alınarak yeniden tasarlandı. Parktaki ağaç sayısı arttırıldı. Proje kapsamında; Çocuk Oyun Alanı, Bisiklet Parkuru, Koşu Parkuru, Spor Alanı, Bisiklet Parkı, Evcil hayvan Parkı, Basketbol Sahası, Tenis Sahası ve kafeterya yapıldı.

YAŞAM VADİLERİ ARTACAK

Yoğurtçu Parkı açılışı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, mahalle muhtarları ile Kadıköylülerin katıldığı törenle gerçekleşti. Törende konuşan Çağlar, 150 günde 150 proje maratonu kapsamında açılışı yapılan Yoğurtçu Parkımız sadece Kadıköy’ün değil tüm İstanbul’un önemli yeşil alanlarından biri olacak. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana İstanbul'u yeşil, adil ve yaratıcı bir kent haline getireceğiz dedik. Bugünkü açılışımızla da yeşil mottomuzun bir parçası daha tamamlıyoruz. İstanbullunun yaşam kalitesini artırmak için yaşam vadileri ile park ve bahçelerin sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise,Burası sadece bizim için bir park değil. Bizim burada geçmişimiz var, bizim burada Kadıköylülerin hatıraları var, Kadıköy Anadolu Lisesi’nden çıkıp buraya gelip burada sohbet eden gençlerimizin yaratmış olduğu hatıralar var, Kadıköy’e ilk defa gelip burada Kadıköy’le tanışanlar var. Evlerinden çıkıp buraya gelip nefes alan komşularım var onun için burası sadece bir park değil, burası bizim için Kadıköy’ün yaşam alanlarından biri. Biz burayı Büyükşehir Belediyesi’ne emanet ettik Emanetimize sahip çıktınız çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KURBAĞALIDERE YAŞAM VADİSİ

Proje aynı zamanda İstanbul’un önemli Yaşam Vadilerinden biri olan Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin birinci etabında yer alıyor. İstanbul’un en uzun derelerinden olan Kurbağalıdere; Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor. Toplam 3 etaptan oluşan Kurbağalıdere Yaşam Vadisi projesi tamamlandığında İstanbul 648 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazanmış olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 19.09.2022 15:23
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