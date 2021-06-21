 YKS’ye Geri Sayımda Altın Öneriler

Bu tür sıralama sınavlarında yani belli bir sürede, belli sayıda soruyu cevaplamak üzere girdiğiniz sınavlarda, psikolojik gücümüz bizi gerçekten farklı kılacak olan kısmımız. Bu haftayı nasıl geçirdiğimiz, sonucu göğüsleyebilmek ve sınavı doğru bir duyguyla karşılayabilmek, soğukkanlı olmak önemli. Diğerlerine oranla fark yaratacak olan kısmımız psikolojik gücümüz olacak.