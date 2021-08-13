YKS Yerleşme Şansını Artırmak İçin 20 Ağustos Önemli!

Üsküdar üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, YKS’de barajın düşürülmesini değerlendirdi.

Getirilen baraj kuralının sadece ikinci ek yerleştirme dönemini kapsadığını hatırlatan Tözeniş, ikinci ek yerleştirmede üst tercih yapma kuralıyla ilgili de bir düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Tözeniş, ön lisans tercihinde bulunacak adayların ise yerleşme şanslarını artırmaları için tercihlerini 20 Ağustos’a kadar yapmalarını önerdi.

“Taban puanlar oynuyor, başarı sırasına göre tercih yapılmalı”

Doğru tercih yapılmasının ve tercih kurallarına göre hareket etmenin önemine dikkat çeken Uzm. Psk. Dan.Tözeniş, “Öğrencilerin öncelikli olarak 24 tercih yapma hakları var. Ama bu tercihlerin tamamını yapmak zorunda değiller. Hem ön lisans hem lisans istedikleri bölüm ve programlara göre tercihlerini oluşturabilirler. Burada en önemli kriter bizim bir taban puanımız ve bir başarı sıramız var. Öğrencilerin öncelikli olarak puana göre değil mutlaka başarı sırasına göre tercih yapmaları gerekiyor. Yani puanları bir kenara bıraksınlar, geçen sene oluşmuş başarı sıralarıyla bu sene kendi sonuç belgelerinde gördükleri başarı sıralarını karşılaştırarak bir tercih listesi oluşturmaları gerekiyor çünkü her sene sınava giren öğrencilerin başarıları değiştiğinden dolayı taban puanlarda çok fazla oynamalar oluyor. Bizler için başarı sırasına göre tercih yapıyor olmak daha doğru bir kriter. O yüzden öncesinde başarı sıralarını dikkate alsınlar.” şeklinde konuştu.

“Geçen sene çok tercih edilen bölüm bu sene az tercih edilebilir”

Bu yıl sınava giren adayların hangi bölümleri tercih edebileceği konusunda paylaşımda bulunan Uzm. Psk. Dan.Tözeniş, “Burada en önemli kriter birtakım istatiksel verilerle konuşuyoruz aslında… Biz öğrencilerin tercih eğilimlerini bilemiyoruz. Onun için yarısı kadar üst yarısı kadar alt tercih yapıyor olmak adaylar açısından da hem rahatlatıcı hem de önemli bir kriter. Her sene için böyle bir sürpriz vardır. Çünkü şunu bilemiyoruz bu seneki öğrenciler hangi bölümleri tercih edecekler. Evet, sayısal, eşit ağırlık, sözel öğrencilerini biliyoruz ama tercih eğilimlerini bilemiyor, ön göremiyoruz. Bir sayısal öğrenci eşit ağırlıklı bir alana gidebilir. Bir eşit ağırlıkçı öğrenci sözel bir alana gidebilir. Üst sıralarda çok büyük oynamalar olmaz sayısalın tıp, diş burada tercih edecek olan öğrenci bellidir. Eşit ağırlıkta da hukuk, psikoloji tercih edecek olan öğrenciler bir nebze bellidir ki burada baraj başarı sıraları da olan bölümlerden bahsediyoruz. O bölümlerde o baraj başarı sıraları içerisinde kalmaları gerekiyor ama her zaman için bir üst tercihe yerleşme şansımız vardır. Geçen sene çok tercih edilen bir bölüm bu sene daha az tercih edilebilir.” dedi.

“Öğrenciler, kalplerinin sesini dinleyip son kararlarını versinler”

Öğrenci adaylarının gerçekten girmek istediği bölümleri tercih etmelerine vurgu yapan Uzm. Psk. Dan. Tözeniş, “Şu anda tercih dönemi içerisinde verilen ek burslar var. Bunları çok detaylı bir şekilde konuşmaları gerekiyor. Bu burslar ne kadar devam edecek ya da şehir dışına çıkmayı düşünüyorlarsa gidecekleri fakülte şehrin içinde mi ya da bazen fakülte farklı ilçelerde olabiliyor bunları iyi araştırmaları lazım. Şehir dışına çıktıkları andan itibaren en önemli öncelik barınma olmuş olacak. Oralarda devlet yurtları nasıl, okulun yurtları hangi bölgelerde var bunların tamamını araştırarak tercih yapmaları gerekiyor. İkincisi de şu aslında bir taraftan da liste oluştururken şunu da yapıyorlar. Şu anda tabi ki kaygıları yüksek sonuçta nereye yerleşeceklerini, konuya uygun ne olacağını merak ediyorlar. Bazen burada da büyük bir ümitsizliğe düşüp ne olursa olsun ben mutlaka yerleşmeliyim deyip aslında hiç istemedikleri, daha önce hiç düşünmedikleri bölümleri yazıyorlar ve maalesef oralara yerleştikleri zaman bir üzüntü yaşıyorlar. Öğrenciler kalplerinin sesini dinleyip son kararı kendileri versin. Tabi ki hem ailenin hem büyüklerinin tecrübeye dayalı önerileri çok önemli ama sonuçta nihai olarak hayat öğrenci arkadaşımın hayatı ve son kararı kendilerinin vermesi doğru olan.” ifadelerini kullandı.

“Baraj uygulaması ikinci ek yerleştirme döneminde geçerli olacak…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci ek yerleştirmede TYT puanı 140; AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adaylar tercihte bulunabileceklerdir açıklamalarını da değerlendiren Tözeniş, “05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeden ilk yerleştirmeler tamamlanacaktır. Yerleşen öğrencilerin elektronik kayıtları 4-8 Eylül tarihleri arasında; yüz yüze kayıtlar 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme açılacaktır. Ek yerleştirmelerde de ilk yerleştirmedeki kurallar devam edecektir. Merkezi ve ek yerleştirmeler tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ‘ikinci bir ek yerleştirme’ yapılacaktır. İkinci ek yerleştirmede TYT puanı 140; AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adaylar tercihte bulunabileceklerdir.” dedi.

“İkinci ek yerleştirmede düzenleme şart!”

“Ek yerleştirmede kural, önlisans ve lisans programlarında adayın puanının ilgili puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük olması gerektiğinden adaylar ek yerleştirmede üst tercih yapma şansına sahip olamıyorlardı” hatırlatmasında bulunan Tözeniş, “İkinci ek yerleştirme için bu kuralla ilgili bir düzenleme yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

“Ön lisans düşünen adaylar 20 Ağustos’a kadar tercihlerini yapmalı!”

Tözeniş şu önerilerde bulundu: “Ek yerleştirmeler, kalan boş kontenjanlar üzerinden yapılacağından önlisans programlarını tercih etmeyi düşünen adayların 20 Ağustos’a kadar tercih bildiriminde bulunmaları daha fazla kontenjan üzerinden yerleşme şanslarını arttıracaktır.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)