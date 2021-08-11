YKS Tercihi Deyip Geçme.! Doğru YÖNTEM Doğru Gelecek

*Unutmayın lütfen.!*

Sadece bir üniversite eğitimi almak değil derdiniz, çabanız... Gelecek yıllarınız, yürünecek yollarınız yani yaşam felsefeniz bu tercihler ile şekillenecek.

*Kazanmazsam dünya mı yıkılacak?* Değil tabiki. Ancak yanlış yerde olursan evet belki çok büyük bir söylem olacak ama mutsuz olacaksın, üzüntün seni belkide esir alacak . İşte bundan dolayı tercih dönemi senin için senin adına çok önemli.

*Senden dolayı bizim için çok önemli.* Sen doğru bölümü ,sana uygun olan bölümü,bilinçli tercih ettiğin bölümü okursan mutlu olacaksın . İyi işler çıkaracaksın. Severek o işi yapacaksın.

*Yani:* üreteceksin. Sen üretince büyüyecek ve mutlu olacaksın.

*Bireylerin üretip mutlu olduğu ülkeler nasıl oluyorsa bizde öyle olacağız.!*

Hepimizin bildiği gibi üniversite tercihi, basit anlamda bakıldığında, yalnızca herhangi bir üniversitede eğitim almak olarak görülse de aslında yaşantımızın neredeyse tamamını şekillendirecek önemli bir konudur. Çünkü geniş bir perspektiften baktığımızda okuduğumuz bölüm, fakülte ve hatta üniversite bizim hangi meslek ya da iş grubuna mensup olacağımızı belirlemekle birlikte; sosyal statü, ekonomik durum ve yaşam standardı gibi değişkenleri doğrudan etkileyeceği yadsınamaz bir gerçektir.

*TERCİH YAPARKEN ÖNCELİKLE AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLAR AKLINIDA OLSUN.!*

• *Bu yıl Aldığım Puanlar Boşa Gitmesin Diye Düşünmeyin.!*

• *Gitmeyeceğiniz Bölümleri Tercih Listesine Eklemeyin.!*

• *Sıralamanın Daha Çok Önemli Olduğunu Unutmayın.!*

• *İlk Tercih İle Son Tercih Arasını Geniş Tutmayı Unutmayın.!*

• *Özel Koşullara Dikkat edin.!*

Şimdi hep birlikte tercih robotunda nelere dikkat edeceğimize göz atalım

*1. Önceliğin Hayalin olsun.* Tercih etmek için tercih etmeyin. İlerde bundan pişmanlık duyabilirsiniz. Gerçekten hangi alanlarda çalışmak sizi mutlu eder, hangi meslekte daha başarılı olursunuz ve yetenekleriniz hangi yönde... Öncelikle bunları dikkate alın.

*2.Bir yıl Dldaha bekleyemem ama 5 yıl iş ararım mı diyorsun?*

Aldığınız puan az sıralamanız düşük ve sistediğiniz bölüme yetmiyor.Puanım boşa gitmesin düşüncesiyle hareket etmeyin. Hayallerin senin en güzel yol arkadaşların. Yol arkadaşlarınla vedalşırsan gelecekte hayal ettiğin seni kaybetmiş olacaksın. İstenmeyen bir evlilik hangi anne - babayı mutlu kıldı? O yüzden tercih yaparken kendi istek sıranı göz ardı etme.!

*3. Yemeyeceğin yemeği , giymeyeceğin kıyafeti bir düşün.* Kazandı desinler diye yazdığın bölüm geldiğinde sen o üniversiteye ve bölüme kayıt yaptırmasan dahi, bir sonraki yıl puanının düşecek ve alman gereken puandan daha yüksek bir puan almak için çabalaman gerekecektir.

*4.Tercih yaparken puana mı yoksa sıralamaya mı dikkat etmeliyiz.* Mutlaka sıralamaya göre tercih yapılmalıdır. Çünkü puanlar her yıl değişiklik gösterdiği halde sıralamalarda çok küçük değişiklikler dışında farklılıklar göremezsiniz.

*5. Sıralamada alt ve üst dilimler oldukça önemlidir.* Yani ne kadar yukarı ne kadar aşağı inmeliyim?

Bunları yaparken de ilk tercih ile son tercih arasını olabildiğince geniş tutmalısınız. İlk tercihiniz sıralamanız yetmese dahi hayallerinizdeki bölüm olabilir fakat son tercihinizin ne olacağı yalnızca size bağlıdır. *Buradaki en önemli kriter o tercih geldiğinde pişman olmamanızdır.*

*6. Tercih yaparken özel koşulları Unutmayın.!* Çünkü bazı spesifik bölümlerin ancak ÖSYM kılavuzundan bakıp öğrenebileceğiniz (“Bakınız/Koşullar” bölümü) özel koşulları vardır ve bunlar mutlaka detaylı olarak incelenmelidir.

*7. Vakıf üniversitesi tercih edilecek ise sürprize yer vermeyin.* Burs ve indirim durumlarını öğrenin ve bu gerçekliğe göre ntercihte bulunun.

*8. Kontenjanları artan ya da azalan bölümlerin başarı sıralamalarının ve puanlarının değişeceğini göz ardı etmemeli ve tercih listenizde ona uygun bir sıralama yapmalısınız.*

*9. Tercih yapacağınız bölümlerin ikinci öğretim olup olmadığı ve harçları hakkında bilgi sahibi olmalısınız.*

*10. Meslek lisesi mezunları size ait özel durumlar hep aklınızda olsun.* Tercih kılavuzundan meslek liseleri için ek puanla gidilebilecek bölümlere dikkat etmeyi unutmayınız.

*11. Okul birinciliği kontenjanı ne anlama gelir?* Okulunuzu birincilikle bitirdiyseniz ,sizler için tercih aşamasında üniversitelerin belirlemiş olduğu ayrı bir kontenjan mevcuttur.

*Unutmayalım!*

Daha önce bataklık olan bir bölgede yapılan gösterişli bir binada ev alan adamın bir deprem sonrası müteahhite kızmaya hakkı yoktur.

En kalabalık durakta metroya binen yolcunun ayakta kaldığı için öfkelenmesi,trafiğin yoğun olduğu saatte aracıyla yola çıkanın yoğunluğa öfkelenmesi boştur.

*"Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış ."*

*"Kendi Düşen Ağlamaz."*

Çok arzu ediyorum ki her şey gönlünüzden geçirdiğiniz gibi olur, kocaman kocaman bir şans diliyorum…