Yılın Satışın Lideri Ödülü Nevra Onursal Karaağaç’ın oldu

6 Ekim 2023 / İSTANBUL – Yenilikçi uygulamaları ile havayolu ve seyahat sektörünün öncü teknoloji sağlayıcılarından olan Hitit, son yıllarda altı kıtaya yayılan satış ve pazarlama başarıları ile dikkat çekiyor. Şirketin satış ağını 47 ülkeden 67 havayoluna kadar genişleten stratejilere öncülük eden Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, bu başarısıyla yılın satış lideri seçildi.

Sales Network tarafından düzenlenen, perakendeden sağlığa, sanayiden teknolojiye, havacılıktan eğitime, lojistikten enerji sektörüne kadar hemen hemen tüm endüstrilerden 100’ün üzerinde firmanın katıldığı yarışmada, adaylar önce halk oylaması ile kısa listeye kaldı. Kısa listeye giren adaylar, çoğunluğu bağımsız sivil toplum kuruluşları yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Halkın tercihleri arasına girmeyi başaran Karaağaç, jüri değerlendirmesinin de kazananı olarak 2023 yılının Satış Lideri ödülünü almaya hak kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Teknolojimizi dünyanın dört bir yanına satmayı başardık

Kazandığı ödül hakkında konuşan Nevra Onursal Karaağaç: “2023 yılı Hitit olarak çok önemli ödüllerle başarılarımızın takdir edildiği bir yıl oldu. LiSA ödülü de hem başarımızın çok güzel bir uzantısı olması hem de satış ve pazarlama özelindeki kayda değer ilerlememizin görülmesi anlamında beni çok mutlu etti. Önce, ülke olarak küresel arenada çok fazla tercih edilmeyen Türk teknolojisinin gücünü kanıtladık, ardından rakiplerine kıyasla rekabet avantajları içeren, yüksek teknolojili yazılım çözümlerimizi dünyanın dört bir yanına pazarlamayı ve satmayı başardık” dedi.

Gerçek bir ekip başarısı ortaya koyduk

Hitit olarak gökyüzünü Hitit teknolojisiyle donatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaağaç sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojimizin gücü, satış ve pazarlama stratejilerimizle birleşince ülkemize de önemli katma değer sağlayan bir başarıya imza attık. Bu başarıya liderlik etmekten dolayı çok mutluyum. Ama arkamda çok büyük bir ekip var; sadece satış ve pazarlama değil, şirketimizin her departmanı ile dirsek dirseğe çalışıp, gerçek bir ekip başarısı ortaya koyduk. Türkiye’den doğduk ve bu topraklardan aldığımız isimle dünyanın dört bir yanını teknolojimizle kuşattık. Altı kıtada 47 ülkeden 67 partnerimize Hitit ismiyle hizmet vermek, bizim için gurur verici. Bu başarıların katlanarak artması en büyük hedefimiz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)