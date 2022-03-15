banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.079,38
ALTIN
911,47
DOLAR
14,74
STERLİN
19,27
EURO
16,16
Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
(VİDEOLU)Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle...
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler
Son Dakika
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik...
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı Halk'ı Uyardı
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı...
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...

‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’nden Şampiyonlar Sahnesine

İBB’nin ‘Yıldız Tarama Projesi’nde 92 genç yetenek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusu oldu. Kariyerlerine ilk adımlarını atan sporcular, Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladı. Projede keşfedilen 86 sporcu, il ve Türkiye dereceleri elde etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 14:40
‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’nden Şampiyonlar Sahnesine
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’ ilk meyvelerini vermeye başladı. 5 – 15 yaş arası yaklaşık 800 çocuğun katıldığı ve yetenekli sporcuların tespit edildiği proje ile 92 sporcu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün (İstanbul BBSK) lisanslı sporcusu oldu. Katıldıkları müsabakalarda başarıdan başarıya koşan 86 sporcu ise İstanbul ve Türkiye çapındaki müsabakalarda dereceye girdi. Batman’da 12 Mart 2022’de Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmeleri’ne katılan Esra Bingöl altın, Tülin Ek gümüş madalya kazandı. Genç sporcular, Balkan Şampiyonası’na ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

8 BRANŞ 782 SPORCU

14 ilçede, 17 okul spor salonunda, 5 – 15 yaş arası çocuklara yönelik olan proje kapsamında çocuklara 8 olimpik branşta spor eğitimi veriliyor. Projenin uygulandığı okul spor salonlarında atletizmde 68, jimnastikte 214, güreşte 208, judoda 95, taekwondoda 49, badmintonda 65 masa tenisinde 23 ve karatede 60 olmak üzere toplamda 782 öğrenci antrenörler tarafından yetiştiriliyor.

İSTANBUL BBSK’YA 92 YENİ YETENEK

Pandemi döneminde verilen aranın sona ermesiyle kaldığı yerden devam eden projede, geleceğin yıldızları birer birer keşfediliyor. Yapılan sıkı antrenmanlarda, ölçümlerde ve taramalarda atletizm ve güreşte antrenörlerin dikkatini çeken 92 sporcu,  artık İstanbul BBSK için mücadele ediyor.

MADALYA TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Lisanslı olarak İstanbul ve spor kariyerlerine ilk adımlarını atan sporcular Türkiye şampiyonalarına da katılmaya başladılar. Okul ve kulüpler bünyesinde müsabakalarına katılan 86 sporcu il ve Türkiye dereceleri elde etti. Sporcular ayrıca Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak İstanbul’u ve Türkiye’yi temsil etmek için baraja kalma turnuvalarına katılıyor.

‘YILDIZ SPORCU TARAMA PROJESİ’ 

‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Yetenekli sporcuların tespit edilmesi ve ilgili oldukları branşlarda elit sporcu gruplarının oluşturulması esasına dayanan proje 2020 yılında başladı. İstanbul BBSK ve SPOR İSTANBUL’un proje ortağı olduğu proje ile 8 branşta daha fazla olimpik sporcu yetiştirilmesi, kulüplere sporcu kaynağı oluşturulması, İstanbul’un ve ülkemizin uluslararası müsabakalardaki başarılarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barajlardaki Doluluk Rekor Seviyelere Ulaştı
Barajlardaki Doluluk Rekor Seviyelere Ulaştı
Emir Kosif, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Zirvesi’nde üniversite öğrencileri ile buluştu.
Emir Kosif, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Zirvesi’nde üniversite öğrencileri ile buluştu.
Trafik sigortası
Trafik sigortası
Belediye Ekipleri Gece Gündüz Sahada
Belediye Ekipleri Gece Gündüz Sahada
İbb’den Müzik Dolu Ücretsiz Konser Takvimi
İbb’den Müzik Dolu Ücretsiz Konser Takvimi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169