Yıldız Holding’den Cem Yılmaz’lı, Bol Kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in global değerleri tanıttığı etkinlik, ünlü sanatçı Cem Yılmaz’ın katılımıyla daha da renklendi. 201 projenin yarıştığı Senenin Yıldızları Ödül Töreni bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yıldız Holding çalışanlarının 2020 yılında hayata geçirdiği, kuruma farklı alanlarda katma değer sağlayan, yaratıcı ve inovatif projelerinin yarıştığı “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” 13’üncü kez gerçekleştirildi. Törene Yıldız Holding üst yönetimi ve tüm dünyadan Yıldız Holding çalışanları büyük ilgi gösterdi. Sınırlı sayıda konukla ve pandemi önlemlerine titizlikle uyularak 26 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen töreni, Yıldız Holding çalışanları da canlı yayın bağlantısıyla takip etti.

Dokuz kategori, 32 finalist, 1,5 milyar TL katma değer

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanların her yıl büyük bir heyecanla beklediği Senenin Yıldızları’na, dokuz ayrı kategoride yarışmak üzere tüm dünyadaki Yıldız Holding lokasyonlarından 201 farklı proje başvurdu. Holding’e toplam 1,5 milyar TL katma değer kazandıran bu projeler 57 kişilik uzman jüri tarafından finalist olarak belirlendi. Daha sonra Yıldız Holding çalışanlarının oylaması ve ana jürinin elemesinden geçen finalistlerden dokuzu ödüle hak kazandı.

Ali Ülker: “Holdingimizin dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz”

Ödül töreninde konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Senenin Yıldızları’nın 13 yıllık bir gelenek, Holding’in ödüllendirme ve takdir kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ali Ülker sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında başladığımız dönüşüm sürecini devam ettiriyoruz. Yıldız Holding’in kurumsal yapısını daha da güçlendiriyor, Holdingimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz elbette çalışanlarımız. Bu nedenle, bu yıl Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nü ‘İnsana Yatırım’ projeleri arasından seçtik.”

Ali Ülker etkinlikte kısa süre önce tamamlanan Yıldız Holding Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması’nın lansmanını da yaptı. Etkinlikte açıklanan Yıldız Holding Değerleri şöyle:

Müşterilerimize ve tüketicilerimize hizmet etmek için varız

Toplumun takdirini kazanmış, yüksek performanslı, lider bir kuruluşuz

Kapsayıcılık ve kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir

Etik ve şeffaflık temel ilkelerimizdir

Senenin Yıldızları’nın özel konuğu Cem Yılmaz oldu

Türkiye’deki ve dünyanın farklı noktalarındaki binlerce Yıldız Holding çalışanının izlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nde ünlü sanatçı Cem Yılmaz da sahne aldı. Yılmaz’ın Yıldız Holding değerlerini konu alan keyifli sohbeti salonda ve ekran başında büyük ilgiyle izlendi.

Kutu Bilgisi 1:

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü, Harlesden fabrikasındaki girişimin oldu!

Yıldız Holding şirketlerinden pladis’in Harlesden’daki fabrikası, 2020’de kurduğu Kadın Çalışanlar Ağı ile “Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü”nü kazandı. Mühendis olarak 20 yıl önce girdiği Harlesden fabrikasında bugün genel müdür olarak görev yapan Nina Sparks’ın girişimiyle kurulan Kadın Çalışanlar Ağı, fabrikaya daha çok sayıda kadın mühendis, ekip lideri ve yönetici kazandırmayı amaçlıyor. Fabrikadaki kadın çalışanlara daha fazla profesyonel gelişim imkânı sunulmasını hedefleyen Sparks, Kadın Çalışanlar Ağı sayesinde son 18 ay içinde 35 kadın çalışana liderlik eğitimi verilmesini sağladı. Bu eğitimlerle niteliklerini daha da geliştiren kadın çalışanlar fabrikada daha üst pozisyonlar için başvuru yaptı. Artık Harlesden’da gece ve gündüz vardiyalarında kadın ekip liderleri, yardımcı mühendisler bulunuyor. Ayrıca fabrikanın eğitim koordinatörü, tedarik zinciri müdürü, kıdemli ekip yöneticisi de Kadın Çalışanlar Ağı’ndan seçildi. Böylece fabrikada karar alma seviyesindeki kadın yönetici sayısı arttı, katılımcılık seviyesi yükseltildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)