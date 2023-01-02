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Yılbaşında Ücretsiz Ulaşım İçin Kişiselleştirme Şart

1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle ücretsiz ulaşımdan sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. Kişiselleştirme www.kisisellestir.istanbul adresinden kolayca yapılabilir. Ayrıca İBB, yılbaşı gecesi ulaşıma olan talebin artacağı öngörüsüyle, metro, metrobüs ve otobüslerde sefer sayılarını artırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 09:55
Yılbaşında Ücretsiz Ulaşım İçin Kişiselleştirme Şart
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İstanbulkart Kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım gibi haklar sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak. 2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları’nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart’a özel kampanyalardan faydalanamayacak.

KİŞİSELLEŞTİRMEK ÇOK KOLAY!

İstanbulkart’ı kişiselleştirebilmek için, www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilir. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilir. Bu adımların yanı sıra 153 ile iletişime geçilerek kartlarını kolayca kişiselleştirme işlemi yapılabilir.

ÖZEL STATÜDEKİ KARTLAR HARİÇ

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek. Kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar, biletmatikler ve yetkili noktalar aracılığı ile isteyen herkes tarafından alınabilir ve anında kullanılabilir.  Kişiselleştirme işlemi yapmak istemeyen kullanıcılar ise anonim İstanbulkartları ile ulaşımdan faydalanmaya devam edebilecek.

YILBAŞI GECESİ KESİNTİSİZ ULAŞIM

İBB, yılbaşı gecesi olası yoğunluğu göz önüne alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı. Buna göre yılbaşı gecesi 13 ayrı otobüs hattında ek seferler koydu.

Cumartesi gecesi saat 12 ile sabah 05 arasında 13 ayrı hatta normalde 57 olan sefer sayısı 168’e çıkarıldı. 15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa  - Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

METROBÜSE 260 EK SEFER

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2’ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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