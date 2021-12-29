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Yılbaşında Toplu Ulaşım 24 Saat Hizmet Verecek

İstanbul’da İETT ve Metro İstanbul, yılbaşında 24 saat hizmet verecek. Gece boyunca ek otobüs ve metro seferleri konulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:39
Yılbaşında Toplu Ulaşım 24 Saat Hizmet Verecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Aralık 2021 Cuma (yılbaşı) gecesinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, otobüs ve metro seferlerini artırdı. İstanbul’da toplu ulaşım yılbaşında 24 saat hizmet sunacak. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek.

Cuma gecesi saat 24:00 ile sabah 05:00 arasında 15 ayrı hatta normalde 54 olan sefer sayısı 186’ya çıkarıldı. 15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı – Kadıköy, 12A Kadıköy – Üsküdar, 122C Tepeüstü – Mecidiyeköy, 129T Bostancı – Taksim, 121A Beykoz – Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa – Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.
 

24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri Cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.

İstanbul’da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. M1 Yenikapı-Kirazlı-Atatürk Havalimanı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında “Gece Metrosu” tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz devam edecek. 

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküleri’nde ise seferler1 Ocak saat 02.00’ye kadar devam edecek.

İBB iştiraki Şehir Hatları AŞ ise yılbaşında da normal sefer tarifesine devam edecek.

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