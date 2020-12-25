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Yılbaşı Akşamında Rahatlığın Ve Şıklığın Adresi Morhipo.com

Hem yeni sezon ürünleri hem de çok avantajlı kampanyalarıyla moda dünyasına yön veren Morhipo.com, yılbaşı akşamında rahat veya şık olmak isteyenlere en güzel alternatifleri sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2020 Cuma 09:56
Yılbaşı Akşamında Rahatlığın Ve Şıklığın Adresi Morhipo.com
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Elbiseden trikoya, kazaktan pantolon ve gömleklere kadar kırmızının her tonuna sahip en seçkin parçalar sizi bekliyor.
 
Hem yeni sezon ürünleri hem de çok avantajlı kampanyalarıyla moda dünyasına yön veren Morhipo.com, yılbaşı akşamına özel her tarza uygun kıyafeti modaseverlerin beğenisine sunuyor. Bu yılbaşının vazgeçilmezi yine kırmızı tonlar olurken, elbiseler ve trikolar öne çıkıyor.

Elbise şıklığı
Kırmızı tonlar, yılbaşı ruhunu üzerinizde taşımak için birebir. Kırmızı elbiseler bu yılbaşında da en çok tercih edilen kıyafetlerin başında geliyor. Şık ama sade olmak isteyenler için siyah, volan ve dantel detaylı elbiseler ise kurtarıcı olurken; kış aylarının asil oyuncusu kadife elbiseler de yılbaşı şıklığına mükemmel alternatifler olarak öne çıkıyor.

Triko rahatlığı
Kol detaylı ya da pul-payet işlemeli trikolar ile yılbaşında hem şık hem de rahat bir görünüme sahip olabilirsiniz. Triko kazakları eteklerle kombinleyebileceğiniz gibi triko pantolonlarla da tamamlayabilir, sıcacık bir kombin yaratabilirsiniz. Bluzlar ise çabasız şıklığın bir numaralı oyuncusu. Jean ya da deri pantolonlarla kombinleyeceğiniz kırmızı ya da asimetrik detaylı bir bluz yılbaşı akşamı için hazır olmanıza yetecek.

Aksesuar ışıltısı
Yeni yılın ışıltısını üzerinizde taşımak için kombininizi bol aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Gösterişli küpeler, zamansız zincir kolyeler ve taşlı saç aksesuarları sade kombininizi bir üst segmente taşıyacaktır. Rahatlıktan ödün vermek istemeyenler de günlük kombinlerini şık aksesuarlarla tamamlayarak yılbaşı ışıltısına kavuşabilirler.

Ünlü tasarımcıların seçkin parçaları Designers' Corner'da
Yılbaşında ünlü tasarımcıların seçkin parçalarını taşımak isteyenler için ise Morhipo Designers' Corner pek çok alternatif sunuyor. Derin Mermerci X Boyner, SELMACILEKXBOYNER, Tuvanam X Fabrika, Kutnia gibi markaların ürünleri tarz sahibi kadınları bekliyor!
https://www.morhipo.com/designers-corner/572/morhipo-ozel 
 

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