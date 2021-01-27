“Yetişkin İşsizler İşe, Çocuk İşçiler Okula!”

Ülkemizde, resmî olmayan rakamlara göre 2 milyondan fazla; TÜİK verilerine göre ise 720 bin genç ve çocuk işçi bulunuyor. Bu işçilerin önemli bir kısmı yasalarca öngörülen yaş sınırının altında ve kayıt dışı çalıştırılırken, 394 bin 560 genç veya çocuk da çalıştırılamayacakları iş ve işyeri koşullarında istihdam ediliyor. En az 244 bin 800 çocuk işçi ise mevsimlik tarım, tarla-bahçe veya seyyar işlerde hayatını kazanmaya çalışıyor. İş gücüne katılan 247 bin çocuk ise eğitim hayatına devam edemiyor. Oysa çocuklar bir iş gücü değil; hayalimizdeki özgür, adil ve demokratik Türkiye’nin güvenceleridir.

Ekonomik sorunlar sürdükçe, eğitim imkânları yetersiz kaldıkça ve fırsat eşitliği sağlanamadıkça gençler çok erken yaşta çalışma hayatına itilmektedir. Aynı zamanda ülkemizde çalışmayan ve çalışmaya müsait iş gücü oranı yüksek; ancak istihdam alanı oranı geçmiş yıllara göre düşük seviyelerdedir.

Çocuklar eğitime, işsizler istihdama katılmalıdır

Bu durumda bizim asli vazifemiz; eğitimini tamamlamış, çalışmaya hazır ve işsiz vatandaşlarımızın iş hayatına katılmasını ve çocuk işçi olarak nitelendirilen gençlerimizin eğitim hayatlarına devam ederek kendi gelişimlerini tamamlamalarını sağlamaktır.

Çocuk işçiliği sorunu beş adımda çözülür

Bu konuda atılması gereken adımlar şunlardır:

• Mesleki ve teknik eğitimlerin kalitesini artırmak,

• Okullarda çocuklar için eğitim odaklı iş istihdamları yaratmak,

• Çocuk işçi çalıştıran kurumlara denetimleri sıkılaştırmak ve çocuklar için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işletme sahiplerine verilecek cezaları caydırıcı hale getirmek,

• Çocuk işçilerin karşılaştıkları iş yeri, eğitim ve sağlık sorunlarına güvenilir ve etkin çözümler yaratabilecek kurumlar belirlemek,

• Mevsimlik tarım işinde çalışan göçmen çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişmelerini sağlayacak mobil kurumlar oluşturmak.