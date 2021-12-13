Yeşim kuyumcu: eğitimde ahlaki değerler kırmızı çizgimizdir!

Röportaj: Ziya Gündüz
Öncelikle hocam şu sorudan başlamak istiyorum. Eğitim Mil - Sen neden ve niçin
kuruldu?
Eğitim MilSen, MİLSEN Konfederasyonuna bağlı olarak 1 yıl önce kurulmuş bir eğitim
çalışanları sendikasıdır. MİLSEN, Milli-İlkeli-Liyakatli sendikacılık anlayışı ile tam da bu
ilkeler noktasında kamu kurumlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle kurulmuş bir sendikalar
birliği. Kadim Milli Görüşün büyük çatısı altında, milli-manevi ve ahlaki değerlerimizin
kırmızı çizgimiz olduğu, bu çizgi ile birlikte tüm siyasi görüşlerin temsil edildiği,
partizanlığın, kutuplaşmanın olmadığı ve son dönemde elzem bir hal almış bir birlik ve
birleşmedir.
SENDİKACILIKTA BİR ROL MODEL OLUŞTURMA ÇABASINDAYIZ
Peki, sendikanızın misyonu ve vizyonu nedir?
Misyonumuz, eğitim çalışanlarının temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını önceleyen,
istisnasız her eğitimcinin çağdaş yaşam standartlarına kavuştuğu, insan hakları çerçevesinde
millet iradesinin üstünde hiçbir beşeri gücün olmadığı, inanç ve düşünce özgürlüğünün
korunma altında olduğu, hukukun üstünlüğünün ilke edildiği, katılımcı demokrasinin kalıcı
olarak yerleştiği ve bu bağlamda sendikacılıkta bir rol model oluşturmak.
Vizyonumuz, eğitimin gücünü önemseyen ve bu gücü kullanarak ülkemizin ve milletimizin
gelecekte adil bir dünya düzeninin kurulmasında odak rol üstlenerek tarihteki örnekleriyle
birlikte yeniden güçlü ve lider konumuna gelebilmek için çalışmak.
Biz, sendika için memur değil, memur için sendika anlayışıyla yola çıktık. Eğitim Mil-Sen
ailesine beklenen güzel hizmetleri üretirken, aynı zamanda diğer sendikaları da güzel hizmet
üretme yarışına davet ediyoruz. Mevcut sendikalar ile bizlerin mücadelesi ancak hayırda ve
hizmette yarışmak olarak değerlendirilmelidir.
SONUÇ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ
Ne gibi ilkelere sahipsiniz?
Profesyonel bir yönetim anlayışını benimseyerek, bilimsel yöntemleri kullanarak, doğru ve
stratejik planlama yapmak suretiyle, güçlü ve yetişmiş kadrolarla, takip ve sonuç odaklı
çalışmak.
Milli ve manevi değerlere bağlı, yetişmiş, ilkeli duruş sergileyen, liderlik vasfı olan ve adaleti
üstün tutan kadroların işbaşına gelmesi için mücadele etmek.
Güçlüden değil haklı ve doğrudan yana tavır sergileyerek adil olmak.
Toplumda bugün sendikacılık olgusuna karşı sarsılan güveni yeniden tesis etmek.
FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ YAPILANMASINA MİLLİ EĞİTİMDE BAŞLAMIŞTI
Sendikanın ne gibi faaliyetleriniz var?
Biz merdiven altlarında sahadayız.
Eğitimin ve eğitimcinin sorunlarını tek tek isim isim not alıyoruz, üzerinde çalışıyoruz ve
icazet bekliyoruz.
Malum FETÖ terör örgütü yapılanmasına Milli Eğitimde başlamıştı ve bu örgüte bağlı
kurulmuş olan bir eğitimci sendikası vardı. 15 Temmuz darbe süreci sonrasında bu sendikaya
üye olan tüm öğretmenler ihraç edildi.
Bugün sadece eğitim kolunda yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle öğretmenlerimiz haklı olarak
yeni bir sendikaya üye olmaya çekiniyorlar, çekinmeyenlere de bilinçli olarak bu süreç
hatırlatılıyor ve korkutuluyor, üye olmaları engelleniyor. Ve maalesef bu hatırlatmaları
yapanlar zamanında bu terör örgütü ile kol kola gezmiş, yemiş içmiş kimseler. Bizler de onlar
onlarla kol kola gezerken, bu adamlar yanlış, bunlardan hayır hâsıl olmaz dediğimiz için linç
edilmiş, cezalar almış, itibarsızlaştırılmış fakat doğruyu söylemekten korkmamış olanlarız.
Şimdi ben size soruyorum, bu çarpık zihniyetin atadığı liyakatsiz yöneticilerin yönettiği
eğitim sürecinden ne hayır beklersiniz?
Tüm bu olumsuzluklara rağmen görevini hakkıyla ifa etmeye çalışan eğitim gönüllüsü
yönetici ve öğretmenlerimizin yaşadığı mobinge de şahit oluyoruz
Bugün gelinen noktada öğrencinin, velinin ve dahi tüm toplumun gözünde öğretmen, maaşına
zam isteyen, aslında çok da iş yapmayan bir konumda. Oysa ki öğretmenin sadece maddi
değil manevi ve mesleki olarak da tatmine ihtiyacı var. Öğretmenler toplumda hak ettiği
saygınlık ve konumda olmadıklarını düşünüyorlar.
SENDİKALAR HAKK’IN VE HAKİKATİN SAVUNUCULUĞU İÇİN VARDIR
Sizce eğitimciler Sendikanıza neden üye olmalıdırlar?
Çünkü onlar EĞİTİMCİ ve insanı eğitenin elinde toplumu imar etme, şekillendirme gücü
vardır. Toplumda herkesten önce yanlışa yanlış deme, yanlışı doğrultma sorumluluğu vardır.
Bir öğretmen öncelikle kendi hakkını henüz bir üst amirinden yani müdüründen korkup talep
edemedikten, yanlışa tavır göstermedikten sonra toplumun kalan kesiminden bu davranışı
beklemek abesle iştigaldir.
Çocukluk çağında baba evinde bir göz odada yokluk içinde büyümüş kimselerin, masrafları
tamamen üyelerinin sırtından karşılanan altlarındaki makam araçları ve yanlarındaki
korumalarla yine kendi üyelerinin haklarını gasp ettiklerine bugün maalesef sıkça şahit
oluyoruz.
Netice itibariyle bu haksızlığı yapacak gücü elinde bulunduranların dayanağı sahip oldukları
üye sayısı ise; o sayı içinde olan ve olmaya devam eden bir öğretmenin yaşadığı
haksızlıklardan şikayet etme hakkı yoktur.
İşte bu yüzden herkesten önce bir eğitimcinin Kurucu Genel Başkanımız Sayın Mücahit
Çelik’in de dediği gibi;
“Biz kendimize zarar geleceğini bilsek dahi doğruları söylemekten, Hakk’ı savunmaktan
imtina edemeyiz.”
Demesi şarttır.
Biz diyoruz ki; sendikalar üyelerinin menfaatleri, Hakk’ın ve Hakikatin savunuculuğu için
vardır, birilerinin ikbali ve bazı kimselerin bu sayede elde ettikleri statüyü korumak için değil.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI KALDIRILMALI
6- Bir eğitimci olarak Size göre ideal eğitim nasıl olmalı?
1-Tarihi kültür ve ilim mirasımız temelinde bir Maarif Manzumesi oluşturulmalıdır.
2-Eğitim-öğretim sürecinin mimarı öğretmenlerimiz bu temelde yetiştirilmeli, maddi ve
manevi her anlamda toplumda hak ettiği konuma eriştirilmelidir.
3-Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen ücretli/sözleşmeli öğretmenlik uygulamaları
kaldırılmalıdır.
4-Milli eğitim aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Eğitim yöneticileri, ehliyet ve liyakat
öncelikli devlete ve millete hizmeti şiar edinenler arasından atanmalıdır.
5-Ahlak ve değerler eğitimi tüm okul programlarında uygulanmalı ve anaokulu seviyesinde
başlatılmalıdır.
6-Seçilmiş okul-seçilmiş öğrenci uygulaması kaldırılmalıdır.
7- Özel okul-özel öğretim-parsane uygulamaları lise seviyesine kadar kaldırılmalıdır.
OKUDUĞUNU ANLAMAK VE YAŞAMAK
Röportaj yaptığım konuklara klasik bir soru soruyorum onu size de sormak istiyorum.
Kitap okuma konusunda neler söylemek istersiniz?
Biraz pragmatist bir anlayışla faydalı ilim diyorum. Her şeyi okumak, okumak için okumak,
hep kitaptan okumak değil; okuduğunu anlamak, yaşamak ve hakikatine ulaşmak diyorum.
Hayattan, insandan, tabiattan, beladan, musibetten, hayırdan, şerden okumak diyorum.
Yeşim Kuyumcu kimdir?
Yeşim Kuyumcu bir öğretmendir. Öğreteni de her yerden her şeyden okuyabilen kendi
nasibince öğrenebilen bir öğrencidir. Çok Şükür.