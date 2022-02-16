Yeşilkent Çağdaş Bir Kent Olma Yolunda İlerliyor

Murat Çalık, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve İSKİ yöneticileri de katıldı.

“Yeşilkent alt yapısı ve üst yapısı ile çağdaş bir kent olma yolunda hızla ilerliyor.”

Yeşilkent Mahallesi’nin 40 yıllık imar planı sorununun çözümü ve ilçe genelinde yapılan hizmetlerden dolayı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Çok heyecanlı ve çok özel bir anda burada toplandık.. Konuşmama teşekkür ederek başlamak isterim. 40 yıllık bir sorunu daha çözüyoruz. Bugün burada; altyapısı olmayan ve hiç yapılmamış, vatandaşların kendi elleriyle yaptıkları altyapıyla 40 yıldır idare etmeye çalışan Yeşilkent’in çok özel bir problemini çözecek bir temel atıldı.. Ekrem başkanımız göreve geldiği günden bu güne kadar Avcılar bölgesinde yaklaşık 200 Milyonluk İSKİ yatırımı gerçekleşti. Ve bugün temeli atılan yatırımında önemli bir kısmı Avcılar’ı kapsamakta. Bu onlarca yıldır Yeşilkente yapılan çalışmaların toplamından daha fazla. Çağdaş bir kent olmasının, olmazsa olmazı imardı. 40 yıldır çözülemeyen sorun İBB başkanımızın ve İBB Meclisimizin özel katkısıyla çözüldü. Yeşilkent Mahallesi altyapısı ile üst yapısıyla çağdaş bir kent olma yolunda ilerliyor. Ben İBB Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Proje hızlı bir şekilde bitecek ve Yeşilkent çağdaş bir kent olma yolunda ilerleyecek.” dedi.

“GEÇMİŞTEKİ GÖRÜNTÜLER, BU KENTE YAKIŞMIYORDU”

Avcılar halkının her zaman yanlarında olacaklarını belitten İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, bu şehre yakışmayan hiçbir görüntünün artık olmamasını arzu ettiğimizi ve bu yönde de bugüne kadar ihmal edilmiş bütün altyapı çalışmalarını tamamlamaya söz verdiğimizi hatırlatalım” dedi. “Bu sözümüzü yerine getiriyoruz” diyen İmamoğlu, “Yüzde 80’e yakınını ya bitirdik ya bitirmek üzereyiz. Yüzde 20’lik kısmında da yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bu, İstanbulluların ve bu kentin hak ettiği bir görüntü. Geçmişteki görüntüler, bu kente yakışmayan bir görüntüydü. Çağdaş bir altyapıyı ortaya koymak ve bütün bu zorluklara rağmen bunu başarmak, bizim en önemli konularımızdan birisi. Burası İstanbul. Yani şu görüntüler, buradan dünyaya gösterilemez. İstanbul’un göbeğinde, daha dün Üsküdar’da ya da Sirkeci’de ya da Yenikapı’da ya da Bakırköy’de, Pendik’te, Kartal’da yaşanan o görüntüler, artık İstanbulluya yaşatılamaz. Dünyaya gösterilemez” ifadelerini kullandı.

Avcılar başta olmak üzere Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde toplam maliyeti 340 milyon lirayı bulan bir yatırımın temelinin atıldığı proje ile 120 kilometre atık su ve yağmursuyu kanalı yatırımı yapılacak.

40 yıldır imar sorunu nedeniyle bugüne kadar yatırım yapılamayan başta Yeşilkent Mahallesi olmak üzere; Firuzköy, Cihangir, Denizköşkler ve Ambarlı Mahallelerinde atık su ve yağmursuyu kanalları yapılarak, yaşanan su baskınlarının önüne geçilecek. Bölgede yaşanan çevre kirliliğininde önüne geçilecek proje ile Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinde 50 kilometre diğer mahallelerde 15 kilometre civarında atık su kanalı yapacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)