banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.534,77
ALTIN
990,03
DOLAR
17,83
STERLİN
21,42
EURO
18,21
Yaşıtları Oyunda Oynaşta İken Onlar Hafız Oldu
Son Dakika
Yaşıtları Oyunda Oynaşta İken Onlar...
AKŞENER: “ İBB "İHE" Açılışı İçin Gönderdiği Telgrafta :İstanbul'u ATATÜRK’ün Vizyonuyla Yaşatıyor Ve Yeniliyorsunuz Dedi
Son Dakika
AKŞENER: “ İBB
Kılıçdaroğlu : İBB Başkanımız, İstanbul’un Sırtındaki Hanceri Çıkarmaya Çalışıyor
Kılıçdaroğlu : İBB Başkanımız, İstanbul’un...
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları Artacak
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları...

Yerli Tohum Çok Verimli, Oldu

İBB’nin İstanbullu çiftçilere bedelsiz dağıttığı yerli tohum çok verimli oldu. Silivri, Çatalca ve Beykoz’da 557 dönümlük alanda ekilen buğday, mısır, arpa ve ayçiçeğinin hasadı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak başarılı bir tarımsal üretim örneğini vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:31
Yerli Tohum Çok Verimli, Oldu
banner171

Yerli tohumla dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 ay önce Silivri, Çatalca ve Beykoz’daki çiftçilere bedelsiz olarak yerli buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği tohumu verdi. 557 dönümlük alanda yapılan deneme ekimleri sonucunda, ürünlerin hastalıklara ve zararlı hayvanlara çok daha dayanıklı olduğu görüldü. Temmuz ayında da hasat mevsimi geldi ve çok verimli sonuçlar ortaya çıktı.

TOHUMDA DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK

Müjdeyi İstanbullularla paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tarıma ve çiftçiye geçmişte verilen önemi tekrar verme zorunluluğumuz vardır. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak başarılı bir tarımsal üretim örneğini İBB olarak vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık da İstanbul’da ve yerli tohumla üretim yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Kendi tarlalarımızda en yüksek verimde ürünlerin yetişmesi, hem ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması, hem de gıda bağımsızlığımız anlamına geliyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER DE ÇOK MEMNUN

Yerli tohumdan yapılan rekoltenin çok lüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden çiftçiler de tohumların öncekilerden çok daha güzel olduğunu, sonucun da Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini söyledi. İBB’nin ücretsiz dağıttığı yerli tohumları diğer çiftçilere de özellikle tavsiye edeceklerinin altını çizen üreticiler, şunları söyledi:

“Gördüğümüz şudur; gerçekten ortalama verim değerlerinin çok üzerinde gerçekten harika çeşitte ürenler oldu. Herkese önereceğiz, böylece başkasına gebe kalmayız, kendi ürünümüzü ekeriz.”

Hasadı görmeye gelen diğer çiftçiler de kalitesini ve verimini gördüklerini ve artık bu tohumlardan ekmeyi düşündüklerini belirtti.

NE KADAR EKİM YAPILDI?

Buğday: 202 dekar büyüklükte, 6 farklı deneme alanında, 8 farklı çeşit buğdayın deneme ekimi yapıldı.

Arpa: 40 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 farklı çeşit arpanın deneme ekimi yapıldı.

Silajlık Mısır: 65 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 çeşit silajlık mısırın deneme ekimi yapıldı.

Yağlık Ayçiçeği: 250 dekar büyüklükte, 7 farklı deneme alanında, 4 çeşit yağlık ayçiçeğinin deneme ekimi yapıldı.

Video Linki: https://we.tl/t-QOag6nVtpy

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 25.07.2022 09:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
75 Bin Öğrenciye Geri Ödemesiz Destek
75 Bin Öğrenciye Geri Ödemesiz Destek
Kılıçdaroğlu: Baskılara Rağmen Umudu Büyütüyoruz
Kılıçdaroğlu: Baskılara Rağmen Umudu Büyütüyoruz
Sünnet Öncesi Boğaz Turu
Sünnet Öncesi Boğaz Turu
Taksiciler Odası’nınİddiaları Gerçeklerle Örtüşmüyor
Taksiciler Odası’nınİddiaları Gerçeklerle Örtüşmüyor
Ali Babacan: ‘F-35 Savaş Uçakları Nerede?’
Ali Babacan: ‘F-35 Savaş Uçakları Nerede?’

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169