Yerli Tohum Çok Verimli, Oldu

Yerli tohumla dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 ay önce Silivri, Çatalca ve Beykoz’daki çiftçilere bedelsiz olarak yerli buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği tohumu verdi. 557 dönümlük alanda yapılan deneme ekimleri sonucunda, ürünlerin hastalıklara ve zararlı hayvanlara çok daha dayanıklı olduğu görüldü. Temmuz ayında da hasat mevsimi geldi ve çok verimli sonuçlar ortaya çıktı.

TOHUMDA DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK

Müjdeyi İstanbullularla paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tarıma ve çiftçiye geçmişte verilen önemi tekrar verme zorunluluğumuz vardır. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak başarılı bir tarımsal üretim örneğini İBB olarak vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık da İstanbul’da ve yerli tohumla üretim yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Kendi tarlalarımızda en yüksek verimde ürünlerin yetişmesi, hem ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması, hem de gıda bağımsızlığımız anlamına geliyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER DE ÇOK MEMNUN

Yerli tohumdan yapılan rekoltenin çok lüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden çiftçiler de tohumların öncekilerden çok daha güzel olduğunu, sonucun da Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini söyledi. İBB’nin ücretsiz dağıttığı yerli tohumları diğer çiftçilere de özellikle tavsiye edeceklerinin altını çizen üreticiler, şunları söyledi:

“Gördüğümüz şudur; gerçekten ortalama verim değerlerinin çok üzerinde gerçekten harika çeşitte ürenler oldu. Herkese önereceğiz, böylece başkasına gebe kalmayız, kendi ürünümüzü ekeriz.”

Hasadı görmeye gelen diğer çiftçiler de kalitesini ve verimini gördüklerini ve artık bu tohumlardan ekmeyi düşündüklerini belirtti.

NE KADAR EKİM YAPILDI?

Buğday: 202 dekar büyüklükte, 6 farklı deneme alanında, 8 farklı çeşit buğdayın deneme ekimi yapıldı.

Arpa: 40 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 farklı çeşit arpanın deneme ekimi yapıldı.

Silajlık Mısır: 65 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 çeşit silajlık mısırın deneme ekimi yapıldı.

Yağlık Ayçiçeği: 250 dekar büyüklükte, 7 farklı deneme alanında, 4 çeşit yağlık ayçiçeğinin deneme ekimi yapıldı.

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