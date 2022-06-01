İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yerden ısıtma straforu, 22 dansite yerden ısıtma straforu, 24 dansite yerden ısıtma straforu, 26 dansite yerden ısıtma straforu, 28 dansite yerden ısıtma straforu, 30 dansite yerden ısıtma straforu yalıtımı sağlanarak döşenmektedir. Straforun üzerindeki projeye uygun olarak yerden ısıtma boruları döşenmektedir. Döşenen borular sızdırmazlık testlerine tabi olur. Hemen ardından borulara şap dökülür. Şapın da kuruması ardından zemin kaplanır. Isıtma straforuna uyum gösteren zemin kaplamaları şunlardır:

• Beton

• Fayans

• Parke

• Laminat parke

• Granit

Folyo kaplı zeminden ısıtma sistemi için en uygun izolasyon malzemesi olarak kaplamalı yerden ısıtma köpüğü yer almaktadır. Straforun yan yüzeylerinde yer alan kanallardan dolayı montaj kolaylığı vardır.

Yerden Isıtma Köpüğü Ölçüleri Nelerdir?

Yerden ısıtma straforu üretimi yapan değerli firmalar ebat ve ölçü bakımından dünya standartlarına uymaktadır. Sıklıkla tercih edilen yerden ısıtma straforu kalınlığı ve ölçüleri şu şekildedir:

• Isıtma köpüğü kalınlığı 44mm=4,4 cm

• Isıtma köpüğü eni 62 cm

• Isıtma köpüğü boyu 122 cm