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Yerden Isıtma Köpüğü

Yerden ısıtma sistemleri uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Böylelikle mekanların arasındaki ısı ve ses izolasyonu en iyi şekilde sağlanmaktadır. Vatanpor olarak tüm çalışmalarımızı uzman profesyonellerle gerçekleştirmekteyiz. Özellikle yerden ısıtma straforu üretimi ve yerden ısıtma straforu döşeme işlemlerinde yılların verdiği tecrübe ile oldukça profesyonel işler çıkarmaktayız.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Haziran 2022 Çarşamba 13:12
Yerden Isıtma Köpüğü
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yerden ısıtma straforu, 22 dansite yerden ısıtma straforu, 24 dansite yerden ısıtma straforu, 26 dansite yerden ısıtma straforu, 28 dansite yerden ısıtma straforu, 30 dansite yerden ısıtma straforu yalıtımı sağlanarak döşenmektedir. Straforun üzerindeki projeye uygun olarak yerden ısıtma boruları döşenmektedir. Döşenen borular sızdırmazlık testlerine tabi olur. Hemen ardından borulara şap dökülür. Şapın da kuruması ardından zemin kaplanır. Isıtma straforuna uyum gösteren zemin kaplamaları şunlardır:

• Beton

• Fayans

• Parke

• Laminat parke

• Granit

Folyo kaplı zeminden ısıtma sistemi için en uygun izolasyon malzemesi olarak kaplamalı yerden ısıtma köpüğü yer almaktadır. Straforun yan yüzeylerinde yer alan kanallardan dolayı montaj kolaylığı vardır.

Yerden Isıtma Köpüğü Ölçüleri Nelerdir?

Yerden ısıtma straforu üretimi yapan değerli firmalar ebat ve ölçü bakımından dünya standartlarına uymaktadır. Sıklıkla tercih edilen yerden ısıtma straforu kalınlığı ve ölçüleri şu şekildedir:

• Isıtma köpüğü kalınlığı 44mm=4,4 cm

• Isıtma köpüğü eni 62 cm

• Isıtma köpüğü boyu 122 cm


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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