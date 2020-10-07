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Yepyeni Mutfak Anlayışı ‘Twıns Kıtchen’ İle Lüksü Ulaşılabilir Kılıyor

Almanya ve İngiltere’de açtığı restoranlarla dünyaca ünlenen ve Michelin Yıldızı alan ünlü şef Michael Riemenschneider; Covid sonrası Michelin Yıldızlı şeflerin de yepyeni bir sürece girdiğini söylüyor ve İstanbul Acarkent’te açacağı yeni restoranında hedefinin herkese ulaşmak olduğunu belirtiyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
07 Ekim 2020 Çarşamba 16:09
Yepyeni Mutfak Anlayışı ‘Twıns Kıtchen’ İle Lüksü Ulaşılabilir Kılıyor
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Covid Süreci öncesi Türk kökenli eşi sebebiyle İstanbul’a yerleşen dünyaca ünlü şef Michael Riemenschneider; yeni dünya düzeninde gastronomi alanında da pek çok farklılığın oluştuğunu dünyaca ünlü şeflerin pratik, doyurucu ve ulaşılabilir bir yemek düzenine geçtiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Dünyadaki tüm ünlü şeflerin pratiği değişiyor. Yemek sadece bir doyurma aracı değil aynı zamanda sosyalleşme, paylaşma aracıyken, yaşanan yeni düzen lezzete ve ulaşılabilirliğe fokuslanıyoruz. Yeni açacağım restorana Türkiye’de büyüttüğüm ikizlerimiz nedeniyle Twins Kitchen ismini verdim. Uğurlu geleceğine inanıyorum. Bu restoranda benim imza yemeklerimi daha geniş kitlelere, daha ulaşılabilir bütçelerle sunacağız. Türk halkına da yepyeni bir yemek harmonisi ve eşsiz bir sunum vaad ediyorum” diyor. Bu restoranda lezzetli, ulaşılabilir ve farklı bir mönü yapacak şefin imza yemeği olan ‘Karnabahar Spesiyali’ ise 10 kişilik özel ‘Chef’s Table’ deneyimi ile önceden rezervasyon şartı ile sunulabilecek.

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