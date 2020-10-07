Yepyeni Mutfak Anlayışı ‘Twıns Kıtchen’ İle Lüksü Ulaşılabilir Kılıyor

Covid Süreci öncesi Türk kökenli eşi sebebiyle İstanbul’a yerleşen dünyaca ünlü şef Michael Riemenschneider; yeni dünya düzeninde gastronomi alanında da pek çok farklılığın oluştuğunu dünyaca ünlü şeflerin pratik, doyurucu ve ulaşılabilir bir yemek düzenine geçtiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Dünyadaki tüm ünlü şeflerin pratiği değişiyor. Yemek sadece bir doyurma aracı değil aynı zamanda sosyalleşme, paylaşma aracıyken, yaşanan yeni düzen lezzete ve ulaşılabilirliğe fokuslanıyoruz. Yeni açacağım restorana Türkiye’de büyüttüğüm ikizlerimiz nedeniyle Twins Kitchen ismini verdim. Uğurlu geleceğine inanıyorum. Bu restoranda benim imza yemeklerimi daha geniş kitlelere, daha ulaşılabilir bütçelerle sunacağız. Türk halkına da yepyeni bir yemek harmonisi ve eşsiz bir sunum vaad ediyorum” diyor. Bu restoranda lezzetli, ulaşılabilir ve farklı bir mönü yapacak şefin imza yemeği olan ‘Karnabahar Spesiyali’ ise 10 kişilik özel ‘Chef’s Table’ deneyimi ile önceden rezervasyon şartı ile sunulabilecek.