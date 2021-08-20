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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz İran Sınırına Gitti!

2 aya kadar açılıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 09:41
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz İran Sınırına Gitti!
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Yenilik Partisi Van İl Başkanlığı kongresi için Van’da bulunan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, halkın sorunlarını yerinde doğrudan ilgilenerek duyurmaya devam ediyor. Genel Başkan Yılmaz Van esnafı için kritik öneme sahip olan İran sınırına giderek incelemede bulundu.

Türkiye’de iktidarın gizlemeye sakladığı tüm sorunları açık bir dille sosyal medya aracılığıyla yaptığı canlı yayınlarla duyuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Van’da esnaf ziyaretinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YILMAZ İRAN SINIRINDA İNCELEME YAPTI

Van esnafı tarafından sıkıntıya sebep olan İran sınırının kapanması ile ilgili olarak Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İran sınırında inceleme yaptı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla vatandaşın sesi olan Genel Başkan Yılmaz, Van esnafı için kritik öneme sahip olan İran sınırı ile ilgili yaptığı inceleme sonrasında açıklamada bulundu.

SORUNLARI İLK AĞIZDAN DİNLEDİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz yaptığı açıklamada, “Van’ın esnafı için çok önemli olan ve aylardır İran tarafınca ticarete kapatılan Kapıköy Gümrük kapısındayız. Sorunları ilk ağızdan dinledik.” Dedi.

SORUN TÜRKİYE TARAFINDA DEĞİL

Öte yandan esnafların merakla beklediği müjdeli haberi de açıklayan Genel Başkan Yılmaz, “Kapı 2 aya kadar açılıyor. Sorun Türkiye tarafında değil. İran tarafındaki Gümrükte inşaat sürüyor. Yerinde inceledik.” İfadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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