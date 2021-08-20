banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.91
ALTIN
487.08
DOLAR
8.5069
STERLİN
11.6003
EURO
9.9413
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir Bir Hastalıktır
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir...
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...

Yenilik Partisi Başkanı Yılmaz Van Erçek’te Vatandaşın Sevincine Ortak Oldu !

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Van Erçek’te düğün törenine katıldı. Düğün töreninde evlenen çifte mutluluklar dileyen Yılmaz, halay çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 09:44
Yenilik Partisi Başkanı Yılmaz Van Erçek’te Vatandaşın Sevincine Ortak Oldu !
banner171

Van’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Van Erçek’te katıldığı düğün töreninde halay çekip evlenecek çifte mutluluklar diledi.

GENEL BAŞKAN YILMAZ DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ

Vatandaşın sevincini paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, düğün sahiplerinin coşkulu karşılamasının ardından düğünde halay çekti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Düğün sahipleri ile sohbet eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, düğüne katılan vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Yenilenen Kabrinde Uyuyacak
Sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Yenilenen Kabrinde Uyuyacak
Üniversite Tercihi Aşamasında İŞKUR Tam Destek Vermeye Devam Ediyor
Üniversite Tercihi Aşamasında İŞKUR Tam Destek Vermeye Devam Ediyor
Mülteci Akını Sorulan İmamoğlu: “Şu anki gidişat, bizi mutsuz etmekte”
Mülteci Akını Sorulan İmamoğlu: “Şu anki gidişat, bizi mutsuz etmekte”
İBB’nin Whatsapp Hattı Hizmette
İBB’nin Whatsapp Hattı Hizmette
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169