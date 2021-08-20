Yenilik Partisi Başkanı Yılmaz Van Erçek’te Vatandaşın Sevincine Ortak Oldu !

Van’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Van Erçek’te katıldığı düğün töreninde halay çekip evlenecek çifte mutluluklar diledi.

GENEL BAŞKAN YILMAZ DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ

Vatandaşın sevincini paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, düğün sahiplerinin coşkulu karşılamasının ardından düğünde halay çekti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Düğün sahipleri ile sohbet eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, düğüne katılan vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)