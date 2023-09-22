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Yenidoğan Mahalle Muhtarının Acı Günü

Zeytinburnu –Yenidoğan Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıyel’in annesi Beşbin’e Sarıyel vefat etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2023 Cuma 12:21
Yenidoğan Mahalle Muhtarının Acı Günü
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DOSTLARI MUHTAR HÜSEYİN SARIYEL’İ ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu Yenidoğan Mahalle camisinde ikindi nazmına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar,İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Erdinç Bayraktar, İstanbul Times Medya Grubu Yönetim Kurulu başkanı ve Geleceğim Zeytinburnu (GZP) kurucu başkanı Hüseyin Çetiner,Mahalle muhtarları ,STK Başkaları ve çok sayıda camii cemaati merhumeyi ve geride kalan yakınlarını yalnız bırakmadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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