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Yeniden Refah Partisinden Dini Hassasiyetlere Karşı Duyarlı Ol Tepkisi…

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar Zeytinburnu Belediyesinin logosunda bulunan minarelerin yer aldığı logoyu yere çizmesinden dolayı belediye’ye bir dilekçe vererek duyarlı olunamsı gerektiğini ifade etti …

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2022 Perşembe 18:40
Yeniden Refah Partisinden Dini Hassasiyetlere Karşı Duyarlı Ol Tepkisi…
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İŞTE O DİLEKÇE DE YAZILANLAR

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Manevi değerlerimizin en önemli sembollerinden olan Allah (cc) nün evi olarak inandığımız kutsal mabedimiz camii görselimizin ve haçlı zihniyetinin ve batının çan kulelerine karşı dimdik, semaya doğru bir duruşu olan minarelerimizin, figür ve resimlerinin, yerlere, ayak altlarına, kazınıp boyanmasından rahatsızlık duyduğumuzu, bu durumun kabul edilmez olduğunu belirtiriz.

Zeytinburnu belediyemizin logosu, hem ilçemizin sembolu zeytin dalını, hemde Allahın evi olarak inandığımız cami görselini ve manevi işaretimiz olan camii minaresini taşımaktadır.

Üzülerek ifade ediyoruz ki resmini dilekçe ekinde sunduğumuz çırpıcı mahallesi pazar sokağı başta olmak üzere , ilçemizin çeşitli sokaklarına manevi simgemiz olan camii ve minarelerimizin olduğu Zeytinburnu logosunun yerlere resim edildiğini görmekteyiz.

Bu büyük hatanın giderilmesine yönelik; Zeytinburnu belediyemizin yetkilileri tarafından bir an önce yerlere resmedilen bu logoların silinmesini ve bir daha böyle bir hata olmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak talep ediyoruz .

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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