Yeniden Refah Partisinden 10 Bin Kişiye Etli Pilav İkramı

YENİDEN REFAH PARTİSİ ZEYTİBURNU İLÇE BAŞKANLIĞI KISA BİR SÜRE ÖNCE 15 TEMMUZ MAYDANINDA 4 BİN KİŞİ İLE KONGRE YAPTI…ŞİMDİ DE 10 BİN KİŞİYE MEVLİD-İNEBİ MÜNASEBETİ İLE ETLİ PİLAV İKRAMI İLE GÜNDEME DAMGA VURDU…

Yeniden Refah Partisi (YRP) Zeytinburnu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar yaptıkları Mevid-i Nebi programı öncesi İstanbul Times Gazetesi ve Tv den Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in Kısa bir süre önce 15 Temmuz meydanında çok kalabalık bir kongre yaptınız ilk olarak ondan biraz bahseder misiniz ?

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

” Öncelikle her etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayarak sesimizi okurlarınıza ve izleyicilerinize duyurduğunuz için İstanbul Times Ailesine ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu başkanı olarak size teşekkür ederim.

Biz 3 sene önce kurulmuş bir partiyiz.Her geçen gün halkımızın Milli Görüş anlayışı ile çalışan partimize teveccühünü sizde yakından gözlemliyorsunuz. Zeytinburnu’nun 1955 sayımlarında nüfusu 17.585 idi. Beş sene sonra yapılan sayımlarda Nüfusu 5 kat artarak 88.343’e yükseldi.

Hızlı Nüfus artışı ile Zeytinburnu 01.09.1957 tarihinde ilçe olduğu günden bu yana meydanda halka açık bir şekilde hiç bir siyasi partinin kongre yapmasını duymadık ve şahit olmadık.

Ülke genelinde de herhangi bir il ve ilçe kongresinin meydanda halka açık olarak yapılıp yapılmadığı ile alakalı da elimizde bir bilgi yok.

Ancak biz ilçe teşkilatı olarak kısa bir süre önce 2.olağan genel kongremizi Zeytinburnu 15 Temmuz meydanında 4 bin kişin katılımı ile Genel Başkanımız sayın Dr. Fatih Erbakan’ın katılımı ile yaparak ilçede bir ilke imza attık. Halkımız bize bu sinerji ve enerjiyi vermeseydi elbette ki bu riski alarak meydanda kongre yapmazdık.

Bizi kongremizde yalnız bırakmayan ilçe halkımıza sizin aracılığınız ile bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Peki başkanım 2 gün süren Mevlid-i Nebi münasebeti ile Cuma ve Cumartesi günü 10 bin kişiye etli pilav ikramı ile son peygamber Hz.Muhamed’i rahmetle yad ettiğiniz programınız ile alakalı ne söylemek istersiniz ?

Partimiz kurulmadan önce bu çalışmamızı Erbakan vakfımız üzerinden yapıyorduk. Son üç yıldır da partimizin ilçe başkanlığı tarafından her sene Mevlid-i Nebi için bir büyükbaş havyan satın alıp keserek sevabını peygamber efendimize hediye edilmek üzere etli pilav-ayran ile beraber halkımıza ikram ediyoruz.

Bu sene Cuma günü Dutluk camisi ve başka yerlerde etli pilav ikramı yaptık.Cumartesi günü de Emine İnanç Camisi ve Merkezefendi Mahalle muhtarlığının önünde Cumartesi Pazarının girişinde olmak üzere iki ayrı noktada halkımıza ikram ettik.Yiyenlere şifa olsun inşallah dedi.

İnsanlar size nasıl ulaşıp üye olacaklar peki başkanım ?

A yrı ayrı noktalarında sık sık üye standı kurup üye kaydı yapıyoruz. Bunun dışında Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanlığı binamız 58 Bulvar caddesinde Eski Zeytinburnu Vergi Dairesin 4.katıdır. herkes çayımızı kahvemizi içmeye bekliyoruz. Buradan da kolayca üye olmak mümkün.Ayrıca sosyal medya hesaplarımız üzerinden de her yerde partimize üye olmak mümkündür dedi.

Merhum Necmettin Erbakan’ın damadı ve genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz’de programa katıldı. Altınöz konuşmasında “Zeytinburnu ilçe başkanımız sayın Onur Dolar ve ekibi güzel işlere imza atıyorlar. Bugün burada çok güzel bir program için bir aradayız.İlçe başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkeste Allah razı olsun dedi.

Program başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Abdulah Süratli hoca’nın duasından sonra ilk ikramlar İlçe başkanı Onur Dolar,İl Başkan yardımcısı Mustafa Dönmez ve genel Bakan yardımcısı Mehmet Altınöz’ün etli pilav ikramı ile 10 bin kişiye ikram yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)