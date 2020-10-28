Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı

Bu kirli karikatürlerin alçakça devlet binalarında sergilenmesi de yapılan provokasyonun ne kadar iğrenç bir hal aldığını göstermektedir.

İstanbul Times Haber Merkezi / HÜSEYİN ÇETİNER

Fransa’da başörtülü kişileri potansiyel terörist olarak ilan eden ve bu şekilde muamele eden, Müslümanları sınır dışı eden ve fişleyen bu anlayış kendi emelleri uğruna uluslararası insan hakları beyannamesini hiçe saymaktadır.

Fransa Cumhurbaşkanının uzun bir süredir İslam’a ve kendi ülkesinin vatandaşlarının da içinde bulunduğu Müslümanlara yaptığı ipe sapa gelmez yakıştırmalarla neyi amaçladığı gayet açıktır. Kendisini aklı selime davet ediyoruz. Haddini fazlasıyla aşan bu anlayış ne dediğinin farkında değildir! Ama biz had bildirme ve tepkimizi ortaya koyma noktasında gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz.

Bu saldırılara devam ettiğin takdirde sonuçlarının şahsın adına çok ağır olacağını sana hatırlatıyoruz. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyen Müslüman gençler olarak, İslam dininin bize emrettiği üzere, tüm dinlere mensup insanların ibadet özgürlüğünü ve haklarını korumaya devam etmeye, sadece 1,5 milyar İslam aleminin değil 7 buçuk milyar insanın refahı için, adil düzeni tüm dünyaya hâkim kılmak için mücadelemizi vermeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Şuan manevi huzurunda bulunduğumuz Cennet Mekan Sultan ABDÜLHAMİD Hanın gayrimüslim azınlıklara karşı göstermiş olduğu anlayış ve hoşgörü, geçmişimizin bu konudaki duruşunu ispat etmektedir.

Planlamış olduğunuz tuzaklarınızı, Allah'ın izniyle her yerde deşifre edip başınıza geçireceğimizi buradan beyan ediyoruz. Tüm İslam alemini ve adalete inancı olan tüm toplumları Fransız mallarını boykot etmeye ve Fransa’ya tepki göstermeye davet ediyoruz.

Tüm Müslümanların kutsalı olan Peygamber efendimize sav yapılan bu hakaretlerin karşılıksız bırakılmaması adına, ortak bir platform kurarak tüm İslam ülkelerini bir araya gelmeye davet ediyoruz. Söylemden acil olarak eyleme geçmesini bekliyoruz. Müslümanların özellikle son asırda uğradığı haksızlıkların giderilmesi için İSLAM BİRLİĞİ’ nin oluşturulmasının ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bu derin boşluktan kaynaklanan saldırılarının boyutu direk İslam’a ve barış, adalet, rahmet peygamberi olan Efendimiz Muhammed Mustafa’ya kadar ulaşmıştır. Bizler İslam birliğini kurana kadar hiçbir kutsalımız sahipsiz değildir.

İslam karşıtı söylemleriyle son haftalarda sabrımızı taşma noktasına getiren ve Müslümanlarla uzaktan yakından alakası olmayan yakıştırmaları talihsiz bir şekilde sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı söylemlerine ve İslam karşıtı eylemlerine devam ettiği sürece buradan YENİDEN REFAH PARTİSİ olarak sesleniyoruz.:

Bizler Müslümanlar olarak, Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımız ile barış içerisinde yaşayan bir milletiz. Cumhurbaşkanlarının görevi halkı kışkırtmak değil barış içerisinde yaşamalarını sağlamaktır.

Fransız milletinin, bir avuç marjinal azınlığı dışında Macron gibi düşünmediğini biliyoruz ve ilk önce Fransız milletine buradan sesleniyoruz: üst akıldan aldığı emirle Medeniyetler çatışmasının islamofobi ayağını oluşturmaya çalışan kukla Macron'u durdurmak tüm insanlığın ortak vazifesidir.

600 yıl boyunca 3 büyük dinin huzur içinde yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu'nda her inanca mensup insanın hakkının ve ibadethanelerinin korunduğunu hatırlatırken, Fransa Kralı 1. Fransuva’nın ve Fransuva'nın annesi Luiz dö Savua'nın Kanunî Sultan Süleyman' a mektup yazarak, esir alınan Fransa kralının kurtarılması için Osmanlı'nın merhametine sığındığının unutulmaması gerektiğinin altını önemle çiziyoruz.

Buradan antisemitizmi çağrıştıran uygulamaları, Müslümanlara uygulamaya çalışan Macron'a sesleniyoruz. Sürekli ağzınızdan düşürmediğiniz insan hakları ve demokrasi kavramlarının, aslında canavarlığınızı örtmeye çalıştığınız bir maskeden ibaret olduğunu biliyoruz.170 yıl boyunca müzede, soykırım uyguladığınız Cezayirlilerin kafataslarını sergilediğinizi biliyoruz. Ruanda’da soykırım yaptığınızı biliyoruz, Kongo'da az kauçuk topladığı için kölelerin ellerini kesen Belçika'nın fikir babası olduğunuzu biliyoruz. Milyonlarca Afrikalıyı öldürüp köleleştirip, zenginliklerini çaldığınızı biliyoruz.

Biz Müslümanların önceliklerinin en başında EFENDİMİZ MUHAMMED MUSTAFA SAV geliyor. Bencillik ve menfaat üzere kurulmuş bir dünya düzeninde bu anlayışın bir benzerini bulmanız mümkün değildir. Bu sebeple Macron’ a bu tutumunun kendisine ne gibi sonuçlar doğuracağı noktasında tekrar düşünmesini tavsiye ediyoruz. Allah şahit ki bizler sizlerin çiğnemek istediğiniz değerler için yaşıyoruz ve sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü ve şehitliği seviyoruz.

Seni, şefkatle saracak olan İslam’ı öğrenmeye davet ediyoruz; seni, insanlığa davet ediyoruz.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)