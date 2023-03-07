banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.381,90
ALTIN
1.103,37
DOLAR
18,92
STERLİN
22,39
EURO
19,96
Oyuncu Arzu Neuwirth Kimdir, Ne Zaman Doğdu, Burcu Ne?
Oyuncu Arzu Neuwirth Kimdir, Ne...
Kızılay Şube başkanı:Ayhan Balcı Her Yerdeyiz
Son Dakika
Kızılay Şube başkanı:Ayhan Balcı Her...
Başkan Arısoy 4 Yılın Hesabını Mecliste Verdi
Son Dakika
Başkan Arısoy 4 Yılın Hesabını...
Muhtar’dan Anlamlı İki Davranış
Muhtar’dan Anlamlı İki Davranış

Yeniden Refah Partisi Malatya Derneğine Başsağlığı Diledi

6 Şubat 2023 gece saat 04.17 ve gündüz 13.24’de Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde Malatya ili de çok kötü etkilenmişti. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar ve yardımcıları Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı Hüseyin Çetiner’i Dernek merkezinde ziyaret ederek Malatya’da Hakkın rahmetine kavuşan hemişehrileri için başsağlığı dileklerinde bulundular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2023 Salı 15:21
Yeniden Refah Partisi Malatya Derneğine Başsağlığı Diledi
banner171

ONUR DOLAR ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Bende Kahramanmaraş’ lıyım. Çok sayıda dostumuz arkadaşımız ve tanıdığımız bu depremlerde hakkın rahmetine kavuştu.

Malatya’mızda asrın depremi sayılan bu felakette çok sayıda can kaybı veren bir ilimiz oldu. Malatyalıları temsil eden Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Başkanı sayın Suat Sarıkaya ve yönetimini ziyaret ederek başsağlığı dileklerimizi ve geride kalanlara sağlık ve sabırlar dilerim şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya ziyaret nedeni ile kendiside Kahramanmaraşlı olan Zeytinburnu Yeniden Refah Partisi İlçe başkan Onur Dolar’ı anlamlı ziyaret için teşekkür ettikte sonra biz de size ve Kahraman maraş’ ta hayatını kaybeden herkese Allah’ta rahmet geride kalanlara da sağlık ve sabır dilerim dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhtar’dan Anlamlı İki Davranış
Muhtar’dan Anlamlı İki Davranış
‘Mor Otobüs’ Hatay’da
‘Mor Otobüs’ Hatay’da
Depremzede Gençlere Eğitim Desteği
Depremzede Gençlere Eğitim Desteği
Ülkemizde iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var
Ülkemizde iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var
Bionde Yazılım ve Sosyal Medya Danışmanlığı Şirketi
Bionde Yazılım ve Sosyal Medya Danışmanlığı Şirketi

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169