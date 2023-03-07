Yeniden Refah Partisi Malatya Derneğine Başsağlığı Diledi

ONUR DOLAR ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Bende Kahramanmaraş’ lıyım. Çok sayıda dostumuz arkadaşımız ve tanıdığımız bu depremlerde hakkın rahmetine kavuştu.

Malatya’mızda asrın depremi sayılan bu felakette çok sayıda can kaybı veren bir ilimiz oldu. Malatyalıları temsil eden Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Başkanı sayın Suat Sarıkaya ve yönetimini ziyaret ederek başsağlığı dileklerimizi ve geride kalanlara sağlık ve sabırlar dilerim şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya ziyaret nedeni ile kendiside Kahramanmaraşlı olan Zeytinburnu Yeniden Refah Partisi İlçe başkan Onur Dolar’ı anlamlı ziyaret için teşekkür ettikte sonra biz de size ve Kahraman maraş’ ta hayatını kaybeden herkese Allah’ta rahmet geride kalanlara da sağlık ve sabır dilerim dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)