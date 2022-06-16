Yeniden Refah Partisi Eş Zamanlı İstanbul'un 39 İlçesinde Parti Çalışmalarında Bulundu

Dr. Muhammed Fatih Erbakn'ın Kurucu genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanlığı güne Zeytinburnu Belediyesi Belgratkapı Sosyal tesislerinde dernek ve vakıf başkanları ile kahvaltılı istişare toplantısı yaptı. Akabinde Esnaf ziyaretleri ve üye stantları gezildi. Daha sonra ilçe binasında parti mensupları ile yapılacak ilk seçimde nasıl bir yol haritası takip edeceklerine dair fikir alışverişi yapıldı.